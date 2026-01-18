موعد جديد من الكاف لمباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إشعارا إلي النادي الأهلي بموعد مباراة يانج أفريكانز ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضمن الإشعار إقامة مباراة الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بملعب الأخير يوم 31 يناير الجاري في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مساء اليوم الأحد استعداداته لمواجهة نظيره فريق يانج أفريكانز المقرر لها مساء الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الدانماركي ييس توروب قد منح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي راحة 48 ساعة عقب وداع كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش 1-2 مساء الخميس الماضي.