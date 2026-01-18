موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 ، بحضور كوكبة من نجوم الكرة العربية.

تقارير.. تعثر صفقة انتقال مهاجم الأهلي لـ برشلونة



كشفت تقارير صحفية عن ابتعاد حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الانتقال إلى برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة، اقتربت من عدم الإتمام في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت أن الصفقة بعدما كانت شبه مكتملة فإن الأمور أصبحت أكثر هدوءا الآن، مع استمرار اللاعب في خوض المباريات مع الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

وأوضحت أن هذا يأتي في ظل رغبة برشلونة في تدعيم خط هجوم الفريق الرديف بسبب كثرة الإصابات والغيابات، في محاولة للعودة إلى دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط في الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن التعقيدات التي أدت إلى توقف الصفقة هي الأرقام المالية الكبيرة التي طلبها الأهلي، وهي أن تكون قيمة الصفقة 5 ملايين يورو في حالة مشاركة اللاعب في 5 مباريات مع فريق الرديف في برشلونة، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات تعتمد على ما يقدمه حمزة عبد الكريم مع الفريق.