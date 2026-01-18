لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، بات قريبًا من الانتقال إلى الأهلي، بعد توصل جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي على كافة الشروط الخاصة بالصفقة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب من المنتظر أن يوقّع على عقود انضمامه للأهلي خلال 72 ساعة على أقصى تقدير، عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية، ليصبح صفقة جديدة تدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الصفقة حُسمت بشكل كامل من حيث الجوانب المالية والتعاقدية، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن انضمام اللاعب، تمهيدًا لقيده في قائمة الفريق والمشاركة مع الأهلي في المنافسات القادمة.