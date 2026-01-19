قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
رياضة

موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز

خالد الغندور
خالد الغندور
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور موعد الحكم النهائي في قضية بطل دوري الموسم الماضي بين النادي الأهلي و بيراميدز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه في بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"محكمة الكاس الدولية حددت يوم ٥ مارس للحكم النهائي في قضية بطل دوري  الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، توج بلقب الدوري المصري لموسم 2025/2024، والذي يعد الـ45 في تاريخه بعد إنهائه للمسابقة في صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.


تفاصيل قضية سحب لقب الدوري
ينتظر عشاق الكرة المصرية نتيجة القضية المطروحة، حيث قدم نادي بيراميدز دعوى أمام "كاس" يدعو فيها إلى سحب لقب الدوري من الأهلي.

يستند النادي في دعواه إلى عدم تطبيق خصم النقاط المستحق (3 نقاط)، حيث لم يشارك الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، مما يعتبره بيراميدز سببًا كافيًا لمنحهم اللقب.

وشهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل عندما احتفل فريقي بيراميدز والأهلي بالفوز بالدوري قبل أن يتم تسليم الدرع إلى المارد الأحمر من قبل رابطة الأندية المصرية.

وأنهى الأهلي، الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ووصل رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب على سيراميكا بنتيجة 5-1.

موعد حسم قضية لقب الدوري
بحسب تصريحات أحمد شوبير التليفزيونية، فإن المحكمة الرياضية اختارت عدم عقد جلسات استماع جديدة بين الناديين، والاكتفاء بـ الأوراق والمستندات المقدمة للبت في الأمر بشكل نهائي، وحددت يوم 5 مارس 2026 موعدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية.

ونوه شوبير بأن القضية بدأت بعدما تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبًا بسحب لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي من الأهلي وإعلانه بطلًا بدلاً منه.

وأتى ذلك على خلفية ما اعتُبر خطأً في تطبيق لائحة المسابقات المحلية بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، ما استوجب في رأي بيراميدز خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي، وهو ما كان سيجعل الفريق السماوي يتفوق في ترتيب الجدول ويتوّج بلقب الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي، رفض خوض مباراة القمة ضد الزمالك بسبب عدم تعيين حكام أجانب للقاء، ما دفع لجنة المسابقات إلى اعتبار الفريق المهزوما وخصم نقاط منه.

