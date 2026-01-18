خالد الغندور: اتحاد الكرة يناقش مع حسام حسن أسباب عدم الوصول لنهائي أمم أفريقيا

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، يعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتقييم مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، بعد تحقيق المركز الرابع.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن مجلس الجبلاية اتفق على الاجتماع بعد عودة أبو ريدة من المغرب، وسيعرض كل عضو في المجلس وجهة نظره ورؤيته للفترة المقبلة.

واختتم، أبو ريدة سيعقد بعدها جلسة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، للوقوف على أسباب عدم الوصول للمباراة النهائية في أمم أفريقيا، ومناقشة الاستعدادات لكأس العالم.