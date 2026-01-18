بحبك يا منمونتي.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته منى

هنا الفنان أحمد زاهر، ابنته، منى زاهر؛ بمناسبة عيد ميلادها، معبرًا عن حبه الشديد لها.

ونشر زاهر، صورا لابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، موجهًا لها رسالة، وعلق عليها: “كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى وأجمل وأحن بنوته في الدنيا، النهارده أحلى يوم؛ عشان عيد ميلادك”.

وأضاف: "يا رب تحققي كل اللي أنتي بتحلمي بيه، ومبروك على دورك في المسلسل، إن شاء اللّٰه يعجب الناس، بحبك يا منمونتي أوي".

أبطال مسلسل «لعبة وقلبت بجد»

يشارك في مسلسل «لعبة وقلبت بجد» أحمد زاهر، رحمة أحمد، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، سهير بن عمارة، زينب يوسف شعبان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، وهو من إخراج حاتم متولي.