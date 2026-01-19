نجم الأهلى السابق: انتقادات وائل جمعة شخصية وحسام حسن رفع طموحات الجماهير

كشف أحمد أبومسلم، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن إندهاشه من تصريحات وائل جمعة الأخيرة، معتبرًا أن الأمر خرج عن الإطار الفنى وأصبح شخصيًا، رغم أن جمعة، لعب فى أعلى المستويات ويدرك جيدًا حجم الضغوط التى يتعرض لها لاعبو المنتخبات.

وقال أبومسلم، فى تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، والمذاع على قناة «cbc»، إن المحترفين فى صفوف منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، سجلوا ما يقرب من 90% من أهداف المنتخب خلال البطولة، وهو ما يعكس مدى تأثيرهم الكبير داخل الفريق.



وأضاف أن محمد صلاح لا يعد مؤثرًا فى منتخب مصر فقط، بل على مستوى كرة القدم العالمية، موضحًا أن أى تصريح يصدر عنه يتفاعل معه الجميع ويُحدث صدى واسعًا.

وختم نجم الأهلى السابق بالمدير الفنى حسام حسن، مؤكدًا أنه نجح مع منتخب مصر ورفع سقف طموحات الجماهير، بعدما التف الجميع من جديد حول المنتخب الوطنى.