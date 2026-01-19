قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلى السابق: انتقادات وائل جمعة شخصية وحسام حسن رفع طموحات الجماهير

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

كشف أحمد أبومسلم، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن إندهاشه من تصريحات وائل جمعة الأخيرة، معتبرًا أن الأمر خرج عن الإطار الفنى وأصبح شخصيًا، رغم أن جمعة، لعب فى أعلى المستويات ويدرك جيدًا حجم الضغوط التى يتعرض لها لاعبو المنتخبات.

وقال أبومسلم، فى تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، والمذاع على قناة «cbc»، إن المحترفين فى صفوف منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، سجلوا ما يقرب من 90% من أهداف المنتخب خلال البطولة، وهو ما يعكس مدى تأثيرهم الكبير داخل الفريق.


وأضاف أن محمد صلاح لا يعد مؤثرًا فى منتخب مصر فقط، بل على مستوى كرة القدم العالمية، موضحًا أن أى تصريح يصدر عنه يتفاعل معه الجميع ويُحدث صدى واسعًا.

وختم نجم الأهلى السابق بالمدير الفنى حسام حسن، مؤكدًا أنه نجح مع منتخب مصر ورفع سقف طموحات الجماهير، بعدما التف الجميع من جديد حول المنتخب الوطنى.

أحمد أبومسلم منتخب مصر وائل جمعة نجم الأهلى السابق المدير الفنى حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

عم أطفال المنوفية

المتهم استخدم إيشارب.. عم أطفال المنوفية يكشف اللحظات الأخيرة قبل الواقعة

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

طبيب أسنان

لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان

ترشيحاتنا

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

السنغال

لاعب الزمالك السابق: السنغال الأقوى في القارة وتتويجها بأمم إفريقيا مستحق

حسام حسن

أحمد أبومسلم: حسام حسن نجح في رفع طموح الجماهير وإعادة الالتفاف حول المنتخب

فيديو

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد