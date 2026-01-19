موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 ، بحضور كوكبة من نجوم الكرة العربية.

الأهلي يستنفذ قائمة اللاعبين المعارين و4 أمكان متاحة خارجيا

في سياق منفصل أنهى النادي الأهلي اللاعبين قائمة المعارين في الموسم الحالي حيث سيضطر للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الحالي حال استقرار القرار على رحيله.

واستنفذ الأهلي الـ 6 إعارات المتاحة له بعد رحيل محمد مجدي قفشة لفريق الاتحاد السكندري وسبقه كلا من عمر الساعى ومصطفى العش مع المصري وكريم الدبيس لـ سيراميكا وسمير محمد لبتروجيت ، ومصطفى مخلوف لـ مودرن.

وعلى مستوى الإعارات الخارجية مازال أمام الأهلي 4 أمكان متاحة بعد إعارة كريستو للنجم الساحلي ورضا سليم للجيش الملكي.