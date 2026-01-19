قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
الأهلي يستنفذ قائمة اللاعبين المعارين و4 أمكان متاحة خارجيا

عبدالله هشام

أنهى النادي الأهلي اللاعبين قائمة المعارين في الموسم الحالي حيث سيضطر للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الحالي حال استقرار القرار على رحيله.

واستنفذ الأهلي الـ 6 إعارات المتاحة له بعد رحيل محمد مجدي قفشة لفريق الاتحاد السكندري وسبقه كلا من عمر الساعى ومصطفى العش مع المصري وكريم الدبيس لـ سيراميكا وسمير محمد لبتروجيت ، ومصطفى مخلوف لـ مودرن.

وعلى مستوى الإعارات الخارجية مازال أمام الأهلي 4 أمكان متاحة بعد إعارة كريستو للنجم الساحلي ورضا سليم للجيش الملكي.

مباراة الأهلي القادمة

في سياق منفصل أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إشعارا إلي النادي الأهلي بموعد مباراة يانج أفريكانز ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضمن الإشعار إقامة مباراة الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بملعب الأخير يوم 31 يناير الجاري في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مساء اليوم الأحد استعداداته لمواجهة نظيره فريق يانج أفريكانز المقرر لها مساء الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الدانماركي ييس توروب قد منح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي راحة 48 ساعة عقب وداع كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش 1-2 مساء الخميس الماضي.

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

