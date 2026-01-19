الأهلي يستنفذ قائمة اللاعبين المعارين و4 أمكان متاحة خارجيا

أنهى النادي الأهلي اللاعبين قائمة المعارين في الموسم الحالي حيث سيضطر للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الحالي حال استقرار القرار على رحيله.

واستنفذ الأهلي الـ 6 إعارات المتاحة له بعد رحيل محمد مجدي قفشة لفريق الاتحاد السكندري وسبقه كلا من عمر الساعى ومصطفى العش مع المصري وكريم الدبيس لـ سيراميكا وسمير محمد لبتروجيت ، ومصطفى مخلوف لـ مودرن.

وعلى مستوى الإعارات الخارجية مازال أمام الأهلي 4 أمكان متاحة بعد إعارة كريستو للنجم الساحلي ورضا سليم للجيش الملكي.

مباراة الأهلي القادمة

في سياق منفصل أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إشعارا إلي النادي الأهلي بموعد مباراة يانج أفريكانز ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضمن الإشعار إقامة مباراة الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بملعب الأخير يوم 31 يناير الجاري في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مساء اليوم الأحد استعداداته لمواجهة نظيره فريق يانج أفريكانز المقرر لها مساء الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الدانماركي ييس توروب قد منح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي راحة 48 ساعة عقب وداع كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش 1-2 مساء الخميس الماضي.