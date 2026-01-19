بسبب صلاح وحسام حسن.. حرب كلامية بين وائل جمعة ونجوم الأهلي

نشبت أزمة قوية علي إثر التصريحات التي أطلقها وائل جعة نجم النادي الأهلي السابق وهجومه حيال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وشن وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق هجوما ضاريا على العميد بعد تصريحاته عن حصول منتخب مصر الوطني على 7 بطولات فى كأس أمم إفريقيا على مدار تاريخه.

فيما هاجم نجوم الأهلي وائل جمعة داعين إياه لـ مراجعة نفسه فى التصريحات الهجومية التي أطلقها ضد حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 على حساب المغرب بعد الفوز بهدف دون رد فى نهائي الكان.

وائل جمعة

قال وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق عبر تصريحات تليفزيونية: مش مشكلة إننا نخسر لكن كابتن حسام طول البطولة بيشاور على النجوم السبعة.

أضاف وائل جمعة: إحنا عندنا سبع نجوم والشمس مبتتغطاش بغربال، التاريخ أثبت قدرة اللاعبين المحليين على تحقيق الإنجازات ومنتخب مصر ليس ملكاً لشخص بعينه.

رمضان السيد

فيما قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: وائل جمعة أخطأ فى تصريحاته الأخيرة بشأن لاعبى المنتخب.

تابع رمضان السيد: كان من المفترض ألا تصدر عنه مثل هذه التصريحات تجاه لاعبى المنتخب، خاصة المحترفين منهم.

أحمد أبومسلم

من جانبه قال أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق: الأمر خرج عن الإطار الفني وأصبح شخصيًا، ووائل جمعة يدرك جيدًا حجم الضغوط التي يتعرض لها لاعبو المنتخبات.

وقال أحمد أبو مسلم أيضا: المحترفون وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش سجلوا 90% من أهداف المنتخب بالبطولة ما يعكس تأثيرهم الكبير.

وأضاف أن محمد صلاح لا يعد مؤثرًا في منتخب مصر فقط، بل على مستوى كرة القدم العالمية، موضحًا أن أي تصريح يصدر عنه يتفاعل معه الجميع ويُحدث صدى واسعًا.

وأشاد نجم الأهلي السابق بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه نجح مع منتخب مصر ورفع سقف طموحات الجماهير، بعدما التف الجميع من جديد حول المنتخب الوطني.

وأوضح أبومسلم أن طريقة لعب منتخب مصر تُعد الأفضل في ظل الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب معتاد منذ فترة طويلة، خاصة منذ حقبة حسن شحاتة، التي شهدت توازنًا كبيرًا في الأداء والنتائج.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة خوض منتخب مصر مباريات ودية قوية أمام منتخبات كبيرة دون النظر إلى النتائج، من أجل زيادة الخبرات، إلى جانب أهمية تعيين مدير فني للمنتخب الأولمبي يكون على تواصل دائم مع الجهاز الفني للمنتخب الأول، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في المرحلة المقبلة.