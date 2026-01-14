وائل جمعة يعلق على أداء محمد الشناوي في مباراة السنغال

علق وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق علي أداء محمد الشناوي في كأس أمم إفريقيا.

وقال وائل جمعة ، “‏لما كنا بنلعب ومعانا الحضري كان بيوصله 3 كور زي بتاعة السنغال.. وكان بيشيل الـ3 خلال المباراة”.

وشدد الصخرة علي أن، “ لما توصل لمرحلة زي دي من البطولات .. أنت محتاج حارس مرمى بيعرف يتعامل بشكل كويس”.

موعد مباراة مصر القادمة فى بطولة كأس أمم إفريقيا

ينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة نيجيريا والمغرب على المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.