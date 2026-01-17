وائل جمعة: التاريخ لا يعترف سوي بـ الأبطال فى كأس أمم إفريقيا

علق وائل جمعة نجم منتخب مصر الوطني السابق على خسارة الفراعنة الكبار الميدالية البرونزية فى كأس أمم إفريقيا 2025.

وخسر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثالث فى كأس أمم إفريقيا 2025 أمام نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

قال وائل جمعة عبر تصريحات تليفزيونية:

التاريخ لا يعترف سوى بالأبطال فقط المركز الثاني وغيره لا يعني شيئا ومنتخب مصر قدم لاعبين محليين تستطيع لعب كرة وقدمنا بالمحليين بـ 95 % والمحليين كانوا أفضل من المحترفين.

تابع : إمام عاشور ومصطفي شوبير ثنائي ممتاز ومهند لاشين وخالد صبحي قدما مباراة جيدة ومحمود صابر ومحمد شحاتة وزيزو لعب مباراة جيدة ومحمد هاني وياسر إبراهيم نجم المنتخب فى كأس أمم إفريقيا.

أضاف: لازم نستغل البطولة بشكل جيد اللى ميقدمش 150 % من أداءه ومن التضحية لصالح المنتخب يلعب الكرة لا تعترف بالأسماء وتنفيذ التعليمات.

واختتم حديثه قائلا: عندنا لاعبين شباب قادرة على إضافة روح جديدة مش عايزين نعيش على الأخطاء القديمة فى المنتخب لابد من وجود الروح وده درس مستفاد ولن ننظر للوراء وكأس عالم قادم لو دخلت بالأداء لن يكون لنا مكان.