مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
محافظات

الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

امتحانات
امتحانات
أحمد زهران

 يعيش طلاب الشهاد  الإعدادية وعائلاتهم حالة من القلق والترقب في انتظار اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026 الفصل الدراسي الأول، وموعد إعلان النتيجة، والطرق الرسمية للاستعلام عنها ومعرفة درجاتهم وتقييم مستوى أدائهم خلال الامتحانات.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وتقدير الدرجات ومراجعتها وتجهيز الكشوف النهائية، تمهيدًا لاعتماد النتائج من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإعلانها رسميا خلال أيام.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

ووجهت المديرية رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

ونبهت على الحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائي.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية

