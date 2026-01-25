الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

يعيش طلاب الشهاد الإعدادية وعائلاتهم حالة من القلق والترقب في انتظار اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026 الفصل الدراسي الأول، وموعد إعلان النتيجة، والطرق الرسمية للاستعلام عنها ومعرفة درجاتهم وتقييم مستوى أدائهم خلال الامتحانات.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وتقدير الدرجات ومراجعتها وتجهيز الكشوف النهائية، تمهيدًا لاعتماد النتائج من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإعلانها رسميا خلال أيام.

ووجهت المديرية رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.

ونبهت على الحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائي.