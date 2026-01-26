رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أنه لا صحة لما يُثار بشأن ارتفاع أسعار الذهب في مصر عن الأسعار العالمية، موضحًا أن حركة أسعار الذهب محليًا مرتبطة بشكل مباشر بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري.

وأوضح هانى ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التغيرات في أسعار الذهب سريعة، وقد تشهد زيادات أو تراجعات طفيفة نتيجة عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلي، إلا أن هذه الفروق لا تتجاوز في جميع الأحوال 20 جنيهًا للجرام الواحد.

وأشار هانى ميلاد، إلى أن سوق الذهب يشهد حاليًا طلبًا يفوق حجم المعروض، حيث يتجه المواطنون إلى الشراء أكثر من البيع، وهو ما يدعم استمرار موجة الارتفاع في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وفي تعليقه على سقوط إحدى شبكات الغش في الذهب والفضة بمحافظة الإسكندرية، أوضح هانى ميلاد، أن أغلب الظن أن الواقعة تتعلق بفضة مستوردة من الخارج وغير مدموغة، وليست غشًا في معدن الذهب أو الفضة ذاتهما، مؤكدًا أن التحقق من سلامة المشغولات يبدأ من الفاتورة، مضيفًا أن الفاتورة يجب أن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمشغول، بما يؤكد مواصفاته ونوع المعدن وعياره، مشيرًا إلى أن الفاتورة تمثل الضمان القانوني للمواطن في حال وجود أي شبهة أو خلاف.

ونصح هانى ميلاد، المواطنين الراغبين في شراء الذهب أو الفضة بالتعامل مع التجار المعروفين وذوي الثقة، متوقعًا استمرار ارتفاع أسعار الذهب والفضة خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة الطلب واستمرار العوامل المؤثرة على الأسواق العالمية.