أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات

يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر حركة أسعار الذهب خاصة بعد الإرتفاع الكبير الذي شهدناه مع بداية العام الجديد.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا بسيطا وفقاً لموقع "آي صاغة"

ووصل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم إلى 7702 للبيع و 7668 للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم الثلاثاء 6740 جنيهاً للبيع و 6710 للشراء.

ووصل اليوم سعر جرام الذهب عيار ١٨ إلى 5777 جنيهاً للبيع و 5751 للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار ١٤ مايقرب من 4493 جنيهاً للبيع و 4473 جنيهاً للشراء.

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، التي تختلف من تاجر لآخر.

كذلك حدث تراجع طفيف في سعر الجنيه الذهب مع بداية التعاملات اليوم ووصل سعره إلى 53920 جنيهاً للبيع و 53680 جنيهاً للشراء.

جاء ذلك تزامنا مع تسجيل أوقية الذهب اليوم 5050,87 دولارا للبيع و5049,61 دولارا للشراء.



