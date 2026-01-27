سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة منذ بداية العام الجاري 2026، حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار21 من 7 آلاف جنيه، وهو المتوقع حدوثه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسط ارتفاع أسعار الذهب بشكل شبه يومي.

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، وسعر الجنيه الذهب ..

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

العيار بيع شراء عيار 24 7,783£ 7,720£ عيار 22 7,134£ 7,077£ عيار 21 6,810£ 6,755£ عيار 18 5,837£ 5,790£ عيار 14 4,540£ 4,503£ جنيه ذهب 54,920£ 54,232£ أونصة 244,006£ 240,963£

سعر الجنيه الذهب اليوم

يزن الجنيه الذهب 8 جرامات وهو من عيار 21، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم 54232 جنيهاً.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزت مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مدفوعةً باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت واصلت فيه الفضة التداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليصل إلى 5058.63 دولار للأونصة، بعد أن سجّل مستوى قياسياً بلغ 5110.50 دولار أمس.

زيادة الذهب 17% في 20 يوم

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن الذهب منذ بداية العام وهو يسجل 17% زيادة في سعره، خلال 20 يوم فقط، متابعا: لم يتوقع أحد تلك الزيادة وبهذه السرعة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن سبب زيادة سعر الذهب تتمثل في خوف المواطنين من إدخار الدولار والإدخار في الملاذ الآمن وهو الذهب، كما أن التحركات الأمريكية وفكرة الحرب على إيران، يساهم في زيادة شراء الذهب والتهرب من العملات.

ولفت إلى أننا كنا متوقعين ارتفاع أسعار الذهب ولكن ليس بتلك الوتيرة السريعة، متابعا: يمكن للمواطنين شراء الذهب ولكن بحرص شديد.

وأوضح أن الذهب قد ينخفض ولكن ليس بنسبة كبيرة، مشددا على أن الاستثمار طويل المدى في الذهب هو الأكثر أمنا، وأشجع المواطنين على الاستثمار في الذهب.