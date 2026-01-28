قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء المغرب.. لا تفوت دعوات 10 شعبان للرزق وتيسير الحال
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
اقتصاد

وزير البترول يبحث مع رئيسة "تيسن كروب" العالمية تعزيز التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

وزير البترول يبحث مع رئيسة "تيسن كروب" العالمية تعزيز التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
وزير البترول يبحث مع رئيسة "تيسن كروب" العالمية تعزيز التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
أمل مجدى

​على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لشركة "بيكر هيوز" بمدينة فلورنسا، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع السيدة "نادجا هوكانسون"، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسن كروب أوده" العالمية.

​وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه الشركة عالمياً في تصميم وبناء المجمعات الصناعية الكبرى، لا سيما في قطاعات الأمونيا والميثانول والبتروكيماويات والتكرير.

​وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في المنشآت القائمة، بالاستفادة من خبرة "تيسن كروب" في تقديم حلول تساهم في تقليل البصمة الكربونية للمشروعات الصناعية.

​وبحث الجانبان موقف التعاون الجاري مع الشركة في تنفيذ مشروع يعد الأول من نوعه في مصر وإفريقيا لالتقاط الكربون (CCUS) في مجمع موبكو بدمياط، إلى جانب بحث نقل الخبرات العالمية للشركة في مجال "الهيدروجين الأخضر" و"الأمونيا منخفضة الكربون" إلى قطاع البترول المصري، دعماً لإستراتيجية التحول الطاقي.

​ومن جانبها، أكدت السيدة نادجا هوكانسون اعتزاز شركتها بالتعاون مع قطاع البترول المصري، مشيرةً إلى أنها تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ أكثر من 3000 مصنع للعمليات الكيميائية حول العالم، ومشيدةً بالتعاون مع شركة "موبكو" المصرية في المشروع الرائد لالتقاط واستخدام الكربون، مما يعكس ريادة مصر في تبني الحلول البيئية المستدامة.

​ووجه الوزير الدعوة للسيدة "هوكانسون" للمشاركة كمتحدثة رئيسية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

