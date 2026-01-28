وزير البترول يبحث مع رئيسة "تيسن كروب" العالمية تعزيز التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

​على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لشركة "بيكر هيوز" بمدينة فلورنسا، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع السيدة "نادجا هوكانسون"، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسن كروب أوده" العالمية.

​وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه الشركة عالمياً في تصميم وبناء المجمعات الصناعية الكبرى، لا سيما في قطاعات الأمونيا والميثانول والبتروكيماويات والتكرير.

​وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في المنشآت القائمة، بالاستفادة من خبرة "تيسن كروب" في تقديم حلول تساهم في تقليل البصمة الكربونية للمشروعات الصناعية.

​وبحث الجانبان موقف التعاون الجاري مع الشركة في تنفيذ مشروع يعد الأول من نوعه في مصر وإفريقيا لالتقاط الكربون (CCUS) في مجمع موبكو بدمياط، إلى جانب بحث نقل الخبرات العالمية للشركة في مجال "الهيدروجين الأخضر" و"الأمونيا منخفضة الكربون" إلى قطاع البترول المصري، دعماً لإستراتيجية التحول الطاقي.

​ومن جانبها، أكدت السيدة نادجا هوكانسون اعتزاز شركتها بالتعاون مع قطاع البترول المصري، مشيرةً إلى أنها تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ أكثر من 3000 مصنع للعمليات الكيميائية حول العالم، ومشيدةً بالتعاون مع شركة "موبكو" المصرية في المشروع الرائد لالتقاط واستخدام الكربون، مما يعكس ريادة مصر في تبني الحلول البيئية المستدامة.

​ووجه الوزير الدعوة للسيدة "هوكانسون" للمشاركة كمتحدثة رئيسية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.