اقتصاد

مباحثات مصرية إماراتية لزيادة فرص التعاون والاستثمار ونقل الخبرات في مشروعات البترول

أمل مجدى

                                                                                                        بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سبل زيادة فرص التعاون في مجالات البترول والغاز ، وفتح آفاق التعاون في قطاع التعدين .

جاء اللقاء على هامش الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز العالمية بمدينة فلورنسا الإيطالية بحضور  الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG ، حيث  أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية الممتدة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، خاصة قطاع الطاقة، مؤكدًا أن العديد من الشركات الإماراتية تستثمر في قطاع الطاقة بمصر، كما تعمل شركات المشروعات بقطاع البترول بكفاءة في أعمال إنشاء مشروعات الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات.

شهد اللقاء استعراض حزمة الإجراءات التحفيزية التي تتبناها مصر لدعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، بما يعكس قوة مناخ الاستثمار البترولي في مصر خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الإطار، تم توجيه دعوة لكبرى الشركات الإماراتية، لتعزيز تواجدها والاستفادة من فرص استثمارية أكبر، من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) وما تتيحه من فرص .

كما تناول اللقاء التعاون الفني ونقل الخبرات إلى مصر في مجال المصادر غير التقليدية للبترول والغاز،  كأحد المجالات محل الاهتمام من قطاع البترول ، إلى جانب بحث الاستفادة من الخبرات الفنية للجانب الاماراتي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال الاستكشاف .

كما تم استعراض الفرص الواعدة في قطاع البتروكيماويات، في ضوء ما تمتلكه مصر من مشروعات كبرى وكذلك عرض فرص الاستثمار والتعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وبرامج كفاءة وترشيد الطاقة .

و بحث الجانبان تعميق التعاون في قطاع التعدين، و الاستفادة من الخامات التعدينية المتنوعة في مصر خاصة مع التطور الكبير والاجراءات التحفيزية التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا القطاع مؤخرًا.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة العمل علي تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة.

