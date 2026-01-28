الشيشيني: نجاح المبادرات الصحية أسهم في خفض معدلات السمنة بين الطلاب من 12% إلى 8%

أكد الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، بوزارة الصحة، أنه نتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من أجل إطلالق المبادرات الصحية، لحماية أولادنا في المدارس، للحماية من امراض التقزم والأنيميا والسمنة وغيرها.

وقال جلال الشيشيني، خلال لقاء له لفضائية “إكسترا نيوز”، أن إجمالي الفحص على طلاب المدارس، تخطى 70 مليون فحص، مؤكدا أن هذا الفحص يتم سنويا، بمتوسط 10 مليون طالب في العام الواحد.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، لوزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لها أهمية كبيرة، مؤكدا أن نجاح المبادرات الصحية ساهم في خفض معدلات السمنة بين الطلاب من 12% إلى 8%.