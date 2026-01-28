مجلس جامعة الأزهر يشيد بإنشاء أول مكتب للشفافية والنزاهة الأكاديمية

أشاد مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بجهود مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي المتواصلة في إنشاء مكتب الشفافية والنزاهة الأكاديمية كأول مكتب على مستوى الجامعات المصرية يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوة المهمة تعد تأكيدًا على تميز وريادة جامعة الأزهر ودورها التاريخي في ترسيخ القيم العلمية والأخلاقية، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر تعد أول جامعة مصرية تُنشئ مكتبًا متخصصًا للشفافية والنزاهة الأكاديمية، في إطار هيكلي منضبط يتبع مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة؛ ليكون كيانًا مؤسسيًّا يعنى بحوكمة الممارسات الأكاديمية، وضمان الأمانة العلمية، وتعزيز جودة البحث العلمي، تزامنًا مع إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي في مصر من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وقال رئيس جامعة الأزهر: إن المكتب يعمل ضمن الهيكل المؤسسي لمركز التميز الدولي، وتحت الإشراف المباشر للأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بما يضمن تكامل الأدوار، واستقلالية الإجراءات، وعدالة الفحص، وشفافية التعامل مع جميع القضايا المرتبطة بالنزاهة الأكاديمية، وأخلاقيات البحث العلمي، وحوكمة النشر العلمي، وفق قواعد واضحة ومعايير مؤسسية معتمدة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مكتب الشفافية والنزاهة الأكاديمية بالجامعة معني بعدد من المهام المحورية؛ من أبرزها:

ترسيخ مبادئ النزاهة الأكاديمية والشفافية داخل المنظومة الجامعية.

فحص الشبهات العلمية وقضايا الانتحال وفق إجراءات مؤسسية عادلة ومنضبطة.

دعم وتطوير عمل لجان أخلاقيات البحث العلمي بالكليات والمراكز البحثية.

نشر ثقافة الأمانة العلمية وبناء القدرات المؤسسية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ضمان توافق الممارسات البحثية مع المعايير الوطنية والدولية المرجعية.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، أن هذا السبق المؤسسي يؤكد أن جامعة الأزهر لم تكن في موقع الاستجابة فقط، بل في موقع الاستباق وصناعة النموذج الوطني، حيث أسست إطارًا تطبيقيًّا مؤسسيًّا متكاملًا للنزاهة الأكاديمية، وجاء متناغمًا بصورة كاملة مع ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا من إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي في مصر.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن سبق جامعة الأزهر بإنشاء أول مكتب للنزاهة والشفافية، إنما يعكس التلاقي بين المبادرة الرائدة لجامعة الأزهر والإطار الوطني للمجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أن هذا من شأنه أن يعزز رؤية ومكانة جامعة الأزهر الاستراتيجية الواعية، ويرسّخ مكانة الأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كمرجعية علمية وأخلاقية في التعليم، كما تعزز ثقة المجتمع الأكاديمي المحلي والدولي في مخرجات البحث العلمي المصري.

وأضاف الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، أن إنشاء مكتب الشفافية والنزاهة الأكاديمية بجامعة الأزهر خطوة نوعية واستباقية في بناء منظومة تعليم وبحث علمي قائمة على النزاهة، والشفافية والجودة، والمسؤولية المؤسسية، بما يعزز تنافسية جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرسخ دور مصر مركزًا إقليميًّا رائدًا للعلم والمعرفة على مستوى العالم.