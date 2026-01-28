قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
عاصفة ترابية في الطريق.. الأرصاد تُحذر من انخفاض الرؤية الأفقية غدا
مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس
ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بإنشاء أول مكتب للشفافية والنزاهة الأكاديمية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

أشاد مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بجهود مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي المتواصلة  في إنشاء مكتب الشفافية والنزاهة الأكاديمية كأول مكتب على مستوى الجامعات المصرية يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوة المهمة تعد تأكيدًا على تميز وريادة جامعة الأزهر ودورها التاريخي في ترسيخ القيم العلمية والأخلاقية، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر تعد أول جامعة مصرية تُنشئ مكتبًا متخصصًا للشفافية والنزاهة الأكاديمية، في إطار هيكلي منضبط يتبع مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة؛ ليكون كيانًا مؤسسيًّا يعنى بحوكمة الممارسات الأكاديمية، وضمان الأمانة العلمية، وتعزيز جودة البحث العلمي، تزامنًا مع إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي في مصر من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وقال رئيس جامعة الأزهر: إن المكتب يعمل ضمن الهيكل المؤسسي لمركز التميز الدولي، وتحت الإشراف المباشر للأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بما يضمن تكامل الأدوار، واستقلالية الإجراءات، وعدالة الفحص، وشفافية التعامل مع جميع القضايا المرتبطة بالنزاهة الأكاديمية، وأخلاقيات البحث العلمي، وحوكمة النشر العلمي، وفق قواعد واضحة ومعايير مؤسسية معتمدة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مكتب الشفافية والنزاهة الأكاديمية بالجامعة معني بعدد من المهام المحورية؛ من أبرزها:

ترسيخ مبادئ النزاهة الأكاديمية والشفافية داخل المنظومة الجامعية.

فحص الشبهات العلمية وقضايا الانتحال وفق إجراءات مؤسسية عادلة ومنضبطة.

دعم وتطوير عمل لجان أخلاقيات البحث العلمي بالكليات والمراكز البحثية.

نشر ثقافة الأمانة العلمية وبناء القدرات المؤسسية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ضمان توافق الممارسات البحثية مع المعايير الوطنية والدولية المرجعية.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، أن هذا السبق المؤسسي يؤكد أن جامعة الأزهر لم تكن في موقع الاستجابة فقط، بل في موقع الاستباق وصناعة النموذج الوطني، حيث أسست إطارًا تطبيقيًّا مؤسسيًّا متكاملًا للنزاهة الأكاديمية، وجاء متناغمًا بصورة كاملة مع ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا من إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي في مصر.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن سبق جامعة الأزهر بإنشاء أول مكتب للنزاهة والشفافية، إنما يعكس  التلاقي بين المبادرة الرائدة لجامعة الأزهر والإطار الوطني للمجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أن هذا من شأنه أن يعزز رؤية ومكانة جامعة الأزهر الاستراتيجية الواعية، ويرسّخ مكانة الأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كمرجعية علمية وأخلاقية في التعليم، كما تعزز ثقة المجتمع الأكاديمي المحلي والدولي في مخرجات البحث العلمي المصري.

وأضاف الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، أن إنشاء مكتب الشفافية والنزاهة الأكاديمية بجامعة الأزهر خطوة نوعية واستباقية في بناء منظومة تعليم وبحث علمي قائمة على النزاهة، والشفافية والجودة، والمسؤولية المؤسسية، بما يعزز تنافسية جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرسخ دور مصر مركزًا إقليميًّا رائدًا للعلم والمعرفة على مستوى العالم.

مجلس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر سلامة داود وكيل الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

ندوة

علماء الأزهر والأوقاف: من أبهى مظاهر الإعجاز القرآني اجتماع الفخامة والعذوبة في نظمه

شيخ الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يشيد بإنشاء أول مكتب للشفافية والنزاهة الأكاديمية

ندوات جناح الأزهر

إسهامات علماء المسلمين.. ضمن ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب غدًا

بالصور

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد