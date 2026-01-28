قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء المغرب.. لا تفوت دعوات 10 شعبان للرزق وتيسير الحال
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
عبد الفتاح تركي

متى موعد ليلة النصف من شعبان 1447 وما أفضل الأدعية ؟ يشهد محرك البحث خلال الساعات الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد ليلة النصف من شعبان 1447 هجريًا بالتزامن مع اقتراب هذه المناسبة الدينية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين، حيث يحرص كثيرون على اغتنامها في الإكثار من الطاعات والذكر والصيام والقيام والدعاء كما يتزايد الاهتمام بالتعرف على الأيام البيض من شهر شعبان وفضل صيامها وفق السنة النبوية الشريفة.

موعد ليلة النصف من شعبان 1447 هجريًا

تحل ليلة النصف من شعبان 1447 هجريًا هذا العام وفق المواعيد المعلنة من مغرب يوم الاثنين 2 فبراير 2026 الموافق ليلة الرابع عشر من شعبان وحتى فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 الموافق الخامس عشر من شعبان حيث تبدأ الليلة شرعًا من غروب الشمس وتستمر حتى شروق فجر اليوم الآتي وهو ما يحرص خلاله المسلمون على الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة.

واقرأ أيضًا:

عند دخول شهر شعبان

سبب الاهتمام بليلة النصف من شعبان

تحظى ليلة النصف من شعبان بمكانة روحية خاصة لدى قطاعات واسعة من المسلمين إذ يحرصون خلالها على الصيام والقيام وقراءة القرآن والإكثار من الذكر والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة والقبول كما يزداد الاهتمام بالاستعداد النفسي والروحي لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

الأيام البيض من شهر شعبان 1447

تأتي الأيام البيض من كل شهر هجري في منتصف الشهر وتحديدًا في أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري وهي في شهر شعبان 1447 توافق يوم الأحد 1 فبراير 2026 ليوم 13 شعبان ويوم الاثنين 2 فبراير 2026 ليوم 14 شعبان ويوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ليوم 15 شعبان حيث يحرص المسلمون على صيام هذه الأيام إلى جانب صيام يومي الاثنين والخميس اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء ليلة 9 من شهر شعبان

فضل صيام الأيام البيض في شعبان

أكدت دار الإفتاء أن صيام الأيام البيض من كل شهر هجري يعدل صيام الدهر وذلك استنادًا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة كما ورد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وقال هن كهيئة الدهر وهو ما يعكس عظيم فضل هذه السنة النبوية.

أدعية مستحبة في شهر شعبان 1447

يحرص المسلمون خلال شهر شعبان على الإكثار من الدعاء ومن الأدعية المستحبة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلًا كما يردد الكثيرون دعاء اللهم اجعل شهر شعبان شهر خير ورحمة واجعله شهرًا ترفع فيه الأعمال وتغفر فيه الذنوب طلبًا للقبول والمغفرة.

دعاء ثاني الأيام البيض لشهر شعبان

ومن الأدعية الواردة أيضًا اللهم إن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إليك فاللهم ارفع أعمالنا مقبولة مرضية واجعلها خالصة لوجهك الكريم وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وهو دعاء يعكس روح الإخلاص والتوبة التي تميز هذا الشهر المبارك.

كما يكثر الدعاء اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تصلح أحوالنا وتفرج كروبنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا وترحم موتانا إنك على كل شيء قدير إضافة إلى الدعاء اللهم اجعل شهر شعبان شهر خير وبركة علينا واجعله بداية توبة نصوح وإنابة إليك ووفقنا فيه للطاعات واصرف عنا المعاصي والذنوب.

ويحرص كثيرون أيضًا على الدعاء اللهم إني أسألك في هذا الشهر المبارك أن تغفر لي ولعائلتي وأن تفتح لنا أبواب رحمتك وتقبل منا صالح الأعمال في إطار الاستعداد الروحي لشهر رمضان الكريم.

دعاء أول الأيام البيض لشهر شعبان

موعد بداية شهر رمضان 2026

طبقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن شهر رمضان المبارك لعام 2026 سيبدأ في مصر يوم الخميس 19 فبراير 2026 على أن ينتهي يوم الجمعة 20 مارس 2026 وبذلك يتبقى على بداية شهر رمضان 23 يومًا فقط وفق التقديرات الفلكية المعلنة.

عدد ساعات صيام رمضان 2026

تشير التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026 ستكون أقل من 13 ساعة حيث من المفترض أن يكون موعد الإفطار الساعة 5 46 مساءً بينما يكون موعد أذان الفجر الساعة 5 05 صباحًا وهو ما يمنح الصائمين قدرًا من التيسير مقارنة ببعض الأعوام الآتية.

