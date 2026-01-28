برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2026

يترقب أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج أن النتيجة أصبحت في مراحلها الأخيرة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، على أن يتم إعلانها فور الاعتماد وإتاحتها أمام الطلاب برقم الجلوس من خلال المدارس التابعين لها، وكذلك عبر الوسائل الرسمية التي تحددها المديرية.

وأكدت المديرية أن أعمال التصحيح تمت بمنتهى الدقة والحيادية، مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة التربية والتعليم، لضمان حصول كل طالب على حقه دون أي أخطاء، مشيرة إلى أن المراجعة النهائية شملت جميع المواد الدراسية، منعًا لحدوث أية شكاوى عقب ظهور النتيجة.

وأوضح مسؤولو التعليم بسوهاج أن الكنترولات شهدت متابعة مستمرة؛ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال مع الحفاظ على أعلى درجات الدقة، لافتين إلى أن مؤشرات النجاح جاءت مطمئنة في عدد من الإدارات التعليمية، مقارنة بالفصل الدراسي الأول من الأعوام السابقة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات فور إعلان النتيجة رسميًا، ولمدة 15 يومًا، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، على أن يتم فحص التظلمات بعناية تامة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وتُعد نتيجة الشهادة الإعدادية محطة تعليمية مهمة في حياة الطلاب، إذ تحدد مسارهم المستقبلي بين التعليم الثانوي العام أو الفني، وهو ما يزيد من حالة الترقب والانتظار داخل آلاف المنازل السوهاجية، مع أمل الأسر في تحقيق أبنائهم نتائج تعكس ما بذلوه من جهد طوال الفصل الدراسي الأول.