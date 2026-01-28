يوفر 52 ألف فرصة عمل.. ياسر عبدالله يكشف تفاصيل مشروع إدارة المخلفات في الجيزة

أكد ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة، أن مشروع إدارة المخلفات في الجيزة، من أكبر المشروعات التي تتم، مشيرا إلى أن المخلفات المتراكمة تصل نحو كميات هائلة، وكان لا بد من إستغلالها على الشكل الأمثل وإعادة إدارتها.

وقال ياسر عبدالله، أن هناك 30 مليون طن مخلفات متراكمة، مؤكدا أنه سيتم الإستفادة من تلك المخلفات في طاقة الكهرباء، والصناعات الأخرى.

وتايع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة، أن المشروع سيوفر 52 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هذا المشروع من اكبر المشروعات التي تقوم بها الدولة.