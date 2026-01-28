حقوق متعددة للطفل المعاق وفقا للقانون .. تعرف عليها

في إطار التزام الدولة بحماية حقوق الطفل، أولى قانون الطفل اهتمامًا خاصا بالأطفال ذوي الإعاقة، من خلال إقرار مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة، وتكفل دمجهم في المجتمع دون تمييز، مع توفير الرعاية الشاملة التي تناسب احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والنفسية.

وتنص المادة 76 للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع.

وللطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

وبهذه الحالات تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:

1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين.

2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.

3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.