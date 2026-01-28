خطفت مصممة أزياء شهيرة وأجبرتها على التنازل عن شقتها.. حكم رادع من الجنايات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لخطفها مصممة أزياء شهيرة بمنطقة العجوزة، وإكراهها على توقيع عقود بيع شقة سكنية، عقب تصويرها خلسة في وضع مخل وتهديدها بنشر المقاطع لإجبارها على التنازل عن الشقة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 16747 لسنة 2025 جنايات العجوزة، المقيدة برقم 4776 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن المتهمة اشتركت مع آخرين في استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليها «مصممة أزياء» بقصد فرض السيطرة عليها وسلب أموالها وإجبارها على بيع شقة سكنية، ظنت المتهمة أنها مملوكة لها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استعانت بعدد من الأشخاص المجهولين، اقتحموا مسكن المجني عليها عنوة، واحتجزوها داخله، وهددوها بنشر صورة مخلة خاصة بها، حصلت عليها من هاتفها المحمول، في محاولة لطمس إرادتها وإجبارها على التوقيع على مستندات بيع الشقة دون رضاها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة أكرهت المجني عليها على إمضاء سندات مثبتة لدين، شملت عقد بيع، وشيكًا بنكيًا بقيمة نصف مليون جنيه، وتوكيلًا بالبيع، مستغلة حالة الرعب والضغط النفسي الواقع عليها نتيجة التهديد والاحتجاز القسري.

وأكدت مصممة الأزياء أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مالية سابقة، حيث فوجئت بالمتهمة تحضر ليلًا إلى مسكنها رفقة آخرين، قاموا بترويعها واحتجازها داخل إحدى غرف الشقة لمدة قاربت اليومين، قبل أن تهددها المتهمة بنشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على توقيع العقود، وأن المتهمة اصطحبتها قسرًا إلى أحد مكاتب الشهر العقاري، وأكرهتها على تحرير توكيل بيع الشقة لصالحها، ثم قامت بطردها من المسكن واغتصاب حيازته بالكامل.