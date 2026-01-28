قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الحرس الثوري الإيراني: التهديدات الأمريكية حرب نفسية.. ولدينا خطط لكل السيناريوهات
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعشاب غير متوقعة تخفض السكر والكوليسترول

السكر
السكر
اسماء محمد

يلعب الزنجبيل دورا كبيرا في تقوية المناعة وعلاج الالتهابات وحماية الجسم من عدد كبير من المشكلات الصحية والتجميلية.

وذكر موقع كيلافند كلينك فوائد الزنجبيل في خفض الكوليسترول الضار ونسبة السكر في الدم.

 تنظيم نسبة السكر في الدم


قد يُفسر وجود الجينجيرول دور الزنجبيل في الحفاظ على  استقرار مستويات السكر في الدم  ، وهو أمرٌ أساسي للسيطرة على الآثار الصحية طويلة الأمد  لمرض السكري من النوع الثاني، ويشير إلى أن "الزنجبيل يُقلل من الإنزيمات التي تُحلل الكربوهيدرات، وبالتالي يُساعد في استقلاب الجلوكوز (السكر)".

فوائد شرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع

غالباً ما يعاني مرضى السكري من النوع الثاني من نقص في إنتاج الأنسولين، وهو عنصر أساسي لضمان دوران الجلوكوز في جميع أنحاء الجسم وعدم تراكمه في مجرى الدم و أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يحفز العضلات على امتصاص الجلوكوز، دون الحاجة إلى تناول جرعات إضافية من الأنسولين.

عندما تكون لديك مقاومة للأنسولين، قد يصعب عليك أحيانًا فقدان الوزن ، و تحسين  تنظيم مستوى السكر في الدم  قد يساعد في فقدان الوزن، وربما يجعل جسمك أكثر حساسية للأنسولين".

فوائد صحية لإستخدام الزنجبيل

يخفف الغثيان

يُساعد تناول الزنجبيل الطازج في تخفيف أنواع مختلفة من الغثيان، بما في ذلك غثيان الصباح، ودوار الحركة، والآثار الجانبية لبعض علاجات العلاج الكيميائي.

يكون الزنجبيل مفيدًا لأنه يُحسّن حركة الطعام في الجهاز الهضمي، ويُثبّط مستقبلات السيروتونين في بطانة الأمعاء، وهذا بدوره يُساعد على تهدئة الأعصاب التي تُحفّز رد فعل التقيؤ.

يساعد على خفض الكوليسترول


أظهرت إحدى  الدراسات  أن الأشخاص الذين تناولوا حبوب الزنجبيل يوميًا شهدوا انخفاضًا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والكوليسترول  الضار  (المعروف أيضًا باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو LDL) بعد 45 يومًا، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا دواءً وهميًا ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد فعالية الزنجبيل في خفض الكوليسترول بشكل قاطع.

الزنجبيل السكر يخفض السكر يعالج الكوليسترول الكوليسترول الغثيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ترشيحاتنا

حسام عبد المجيد

أحمد حسن يكشف سر عدم بيع حسام عبد المجيد حتى الآن.. تفاصيل

إبراهيم عبد الجواد

إعلامي يكشف عن مفاجأة بشأن عودة إبراهيم عادل للدوري المصري

آدم كايد

‏إبراهيم فايق عن فرصة آدم كايد: كانت هتبقى ضمن أفضل 10 أهداف بتاريخ الدوري

بالصور

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟

انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد