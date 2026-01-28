العجينة الأصلية.. طريقة عمل البيتزا

تعتبر البيتزا واحدة من أشهر الأكلات حول العالم ويعشقها الكبار والصغار، ويتهافت النبع على شرائها بشكل يومي، لكن دوماً ما تبحث الأمهات عن طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم لتوفير تكلفتها، كما ان طريقة عمل البيتزا أصبحت سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في مطبخك يمكن الحصول على أفضل عجينة بيتزا هشة دون الحاجة لشرائها بعد ذلك .

في السطور التالية، نقدم لك طريقة عمل البيتزا زي المطاعم ، و مقادير عجينة البيتزا الهشة ، وطريقة عمل البيتزا الأصلية في المنزل بطرق أشهر الشيفات في مصر..

ماهي مقادير وطريقة عمل البيتزا؟

3 كوب من الدقيق الأبيض.

3 معالق من لبن البودرة

وأيضا 3 معالق من الزبادي.

وكذلك 3 معالق من المايونيز.

وأيضا نصف ملعقة من الخميرة.

مع إضافة نصف ملعقة من السكر.

وأيضا نصف ملعقة من بيكينج بودر

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بالإضافة إلى ربع كوب ماء دافئ من أجل العجن.

مقادير صلصة البيتزا



3 معالق من الصلصة.

وأيضا 3 معالق من الكاتشب.

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الزعتر.

وأيضا ملعقة صغيرة من البصل البودر

وكذلك ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

خطوات عمل البيتزا في البيت



- ضعي الدقيق المنخول مع الخميرة والسكر والزعتر وإضافة الماء بشكل تدريجي حتى يصبح العجين متجانس.

توضع العجين في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها ويفضل تركها لمدة ساعة.

يتم اضافة البيكنج بودر وأيضا اللبن البودرة، والزبادي والمايونيز، وذلك على عجينة البيتزا، ثم تركها في مكان دافئ مرة أخرى حتى تتخمر مرة ثانية.

يتم تقسيم العجين إلى كرات بكمية تكفي 4 بيتزا حجم متوسط، على أن يتم رش دقيق في الأرضية ويفرد عليها البيتزا.

يتم تجهيز صلصة البيتزا وذلك من خلال خلط الكاتشب مع الصلصة وأيضا البصل والثوم والزعتر، بحيث يتم تقليبهم جيدا.

بعد فرد البيتزا توضع طبقة من الصلصة ثم يوضع الحشو والذي يكون عبارة عن الفلفل الرومي والبصل والطماطم والزيتون ومكس الجبن.

يتم وضع البيتزا في صينية مدهونة زيت على أن يتم تشكيك البيتزا بالشوكة، ووضعها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة، ويترك حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبي.





ما هي طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة؟

دقيق: حوالي 3 أكواب.

حوالي 3 أكواب. خميرة فورية: ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة. سكر: ملعقة صغيرة أو كبيرة.

ملعقة صغيرة أو كبيرة. ملح: ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة. بيكنج بودر: ملعقة كبيرة (اختياري لكنه يزيد الهشاشة).

ملعقة كبيرة (اختياري لكنه يزيد الهشاشة). زيت (زيتون أو نباتي): ملعقتان كبيرتان أو أكثر.

ملعقتان كبيرتان أو أكثر. ماء دافئ: نصف كوب أو أكثر، حسب الحاجة.

نصف كوب أو أكثر، حسب الحاجة. زبادي: كوب (اختياري، يعطي طراوة).

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة



في بولة ضعي الدقيق وعليه رشة بيكنج باودر والملح وقلبيهم معا

وفي كوب ماء دافيء ضعي السكر والخميرة وقلبيهم معاً واتركيهم دقائق حتي تتفاعل الخميرة ثم اسكبيها على الدقيق

ثم ضيفي الزبادي على الخليط واعجنيهم معا حتي تحصليه عجينة بيتزا هشة وطرية ثم ضعي الزيت ولي العجين واتركيها ترتاح وتختمر ثم ابدأي في عمل البيتزا وفرد العجين وإضافة الصلصة والحشو .

ما هي مكونات عجينة البيتزا زي المطاعم؟

مكونات عجينة البيتزا الإيطالية :



٣ أكواب دقيق

كوب ونصف ماء

٢ ملعقة خميرة

ملعقة بيكنج باودر

ملعقتان زيت زيتون

ملعقة ملح

ملعقة سكر

٣ ملاعق حليب بودرة

ملعقة صغيرة ثوم باودر





طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية :



اخلطي الماء والملح والسكر والخميرة والزيت معا لمدة ٥ دقائق، وفي وعاء آخر اخلطي الدقيق مع ثوم بودرة وحليب البودرة والبيكنج باودر.



٢- ضيفي خليط الماء والخميرة الي خليط الدقيق واعجني المكونات معا لمدة ربع ساعة أما بيدك أو بالماكينة الخاصة بالعجن، حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة، ثم رشي عليها ملعقة زيت زيتون وغطيها اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.



ماهي طريقة عمل البيتزا نادية السيد ؟