طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

يشتهي الجميع تناول حلويات سهلة وسريعة خاصة في ليالي الشتاء الباردة، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الوافل في البيت بمكونات سهلة حيث يعتبر الوافل من الوصفات المحببة للكبار و الصغار ويطلبها الجميع في الكافيهات .
ما هي مكونات عجينة الوافل ؟
- 2 كوب دقيق
- ¼ كوب سكر
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- ½ ملعقة صغيرة ملح
- 2 بيضة
- 1 كوب حليب
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 50 جرام زبدة مذابة أو 2 ملعقة كبيرة زيت
- ¼ كوب نشا (مكون سري للقرمشة)
طريقة عمل وافل سهل و سريع
- ضعي اللبن في بولة كبيرة وأضيفي له الزبدة المذابة ويمكن استبدالها بالسمنة أو الزيت ولكن الزبدة أفضل في الطعم النهائي.
- أضيفي أيضا البيضة والفانيليا والسكر وقلبي مكونات الوافل بمضرب يدوي حتى تتجانس المقادير.
- ثم ضعي الدقيق والبكينج بودر واخلطي المقادير مع بعضها حتى يختفي الدقيق في الخلطي السائل.
- ستلاحظين الحصول على عجينة وافل سائلة ولكنها ناعمة ومتجانسة وغير متكتلة وهي خطوة مهمة لنجاح الوافل.
- والآن ادهني قوالب الوافل السيليكون بالزبدة ثم صبي فيها من عجينة الوافل حسب حجمها.
- أدخلي قوالب الوافل إلى الفرن الساخن مسبقا واتركيه ينضج لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يتماسك ويأخذ اللون الذهبي.
- أخرجي الوافل وبعد أن يهدأ أخرجيه من القوالب حتى لا يتكسر أثناء إخراجه وهو ساخن، ثم زينيه بالمتاح لديكِ من صوصات وفواكه.
طريقة عمل الوافل زي المحلات
-4 أكواب من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
- 8 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.
- 4 ملاعق كبيرة سكر أبيض.
- 4 بيضات.
- 3 أكواب من الحليب الدافئ.
- كوب زبدة مذابة.
- 2 ملعقة صغيرة فانيليا.
الخطوات :
-في البداية نحضر وعاء كبير، ونخلط فيه كل من الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، والسكر
- بعد ذلك نسخن جهاز الوافل على درجة حرارة مرتفعة.
- ثم نحضر وعاء آخر ونخفق فيه البيض، ثم نضيف الحليب والزبدة والفانيليا.
- نسكب مزيج الحليب في خليط الدقيق، ثم نخفقه جيدًا.
- في النهاية نضع الخليط في جهاز الوافل ونطهي الوافل حتى يصبح لونه ذهبيًا وطعمه مقرمشًا.
طريقة عمل الوافل نادية السيد
- ضعي اللبن الدافئ في بولة عميقة وأضيفي له البيض والزبدة المذابة والفانيليا.
- قلبي المقادير بمضرب سلك يدوي ثم أضيفي الدقيق والسكر والبكينج بودر ورشة الملح.
- اخلطي مقادير الوافل مع بعضها البعض للحصول على عجينة سائلة بدون تكتلات نهائيا.
- والآن ادهني قوالب الوافل السيليكون بفرشاة مدهونة زيت من كل الجوانب وهي خطوة أساسية.
- ثم اسكبي عجينة الوافل في القوالب ورصيها على صينية أو صاج وأدخليها إلى الفرن الساخن مسبقا.
- اتركي الوافل ينضج في الفرن لمدة من 6 إلى 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة حتى يتلون باللون الذهبي.
- وأخيرا أخرجي الوافل واتركيه يهدأ ثم أخرجيه من القالب وزينيه بزبدة اللوتس أو صوص الشوكولاتة أو المربي.
طريقة عمل الوافل بدون بيض
طريقة عمل الوافل الاقتصادي
- ضعي الدقيق في بولة كبيرة وأضيفي له الزيت والماء ثم اخلطي المكونات معا.
- استمري في التقليب برفق حتى تختفي تكتلات الدقيق في السائل وتحصلي على عجينة ناعمة.
- قومي بتسوية الوافل وفقا للإمكانيات المتاحة سواء في الماكينة أو بدون ماكينة واتركيه ينضج لمدة 6 دقائق.
- يجب التنويه بأن هذه المقادير توفر لكِ حوالي 12 قطعة وافل من الحجم المربع.
- بعد أن ينضج الوافل زينيه بالشوكولاتة القابلة للدهن والمكسرات المجروشة وقدميه حلوى لذيذة واقتصادية.