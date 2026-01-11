طريقة عمل أم على فى المنزل مثل الجاهزة

تعد طريقة عمل أم علي مثل الجاهزة في البيت من أشهر وصفات الحلويات العربية سهلة وسريعة التحضير، والتي تتميز بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية، كما يفضلها الكبار والأطفال على حد سواء.

وتتميز أم علي المنزلية بأنها غير مكلفة مقارنة بشرائها جاهزة، إذ يمكن إعداد كمية تكفي 6 أفراد بتكلفة لا تتجاوز 50 جنيها، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

وقدمت الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي طريقة عمل أم علي التقليدية بخطوات سهلة ومضمونة.

طريقة عمل أم علي

طريقة عمل أم علي في البيت

مقادير أم علي

500 جرام عجينة ملفيه أو رقاق

100 جرام مكسرات مشكلة

1 لتر حليب

250 جرام سكر

150 جرام قشطة فلاحي

فانيليا

طريقة التحضير

تفرد عجينة الملفيه ويتم عمل ثقوب بها، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تنضج. تترك لتبرد ثم تكسر إلى قطع متوسطة.

يوضع الحليب في إناء على النار حتى يغلي، ثم يضاف السكر مع التقليب الجيد حتى يذوب تماما.

في طاجن فرن توضع عجينة الملفيه المكسرة مع المكسرات وتقلب، ثم تضاف الفانيليا إلى الحليب.

يسكب الحليب الساخن فوق خليط العجينة والمكسرات، ثم توضع القشطة على الوجه.

يدخل الطاجن الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يحمر الوجه، ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل أم علي بالشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان طريقة عمل أم علي بالشوكولاتة بوصفة اقتصادية ومميزة.

مقادير أم علي بالشوكولاتة

4 حبات كرواسون

1 لتر حليب

200 جرام شوكولاتة خام

3 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

مربى كريز

للتزيين

كوب كريمة خفق

2 كيس دريم ويب

200 جرام شوكولاتة داكنة

حبات كريز

طريقة عمل أم علي

طريقة عمل أم علي بالباف باستري

مقادير الوصفة

500 جرام عجينة باف باستري

1 كوب سكر

6 أكواب ونصف ماء

130 جرام زبدة

علبة ونصف قشطة

ربع كوب كاجو

ربع كوب لوز مقشر

ربع كوب صنوبر

ربع كوب فستق حلبي

8 ملاعق كبيرة حليب بودرة

طريقة التحضير

تقطع عجينة الباف باستري إلى مكعبات متوسطة.

ترص طبقة من العجينة في الصينية ثم طبقة من المكسرات.

في وعاء على النار يوضع الحليب والقشطة والسكر والزبدة ويقلب الخليط على نار هادئة حتى الغليان.

يسكب خليط الحليب فوق العجينة والمكسرات، ثم تدخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة.

تخرج من الفرن وتزين بالمكسرات وتقدم ساخنة.

طريقة عمل أم علي بالجلاش

مقادير أم علي بالجلاش

3 أكواب لبن

نصف كوب قشطة بلدي

نصف كوب سكر

زبيب

جوز هند

2 ملعقة كبيرة سمن

زيت للقلي

طريقة التحضير

يخلط الزيت مع السمن في إناء على النار.

يقطع الجلاش ويقلى حتى يصبح ذهبيا اللون.

يخلط اللبن مع السكر والقشطة على النار حتى يتجانس الخليط.

يوضع الجلاش في طاجن فرن ثم يضاف خليط اللبن، ويزين بالزبيب وجوز الهند.

يدخل الطاجن الفرن حتى يحمر الوجه ويقدم ساخنا.

طريقة عمل أم علي بالمكسرات

مقادير أم علي بالمكسرات

نصف عبوة جلاش

كوب مكسرات مشكلة مجروشة

1 لتر حليب محلى بالسكر

زبيب حسب الرغبة

جوز هند حسب الرغبة

علبة قشطة صغيرة

مغلف كريمة خفق

سكر بودرة للتزيين

طريقة التحضير

تكسر عجينة الجلاش وتحمص في فرن مسخن مسبقا.

توضع المكسرات والزبيب وجوز الهند فوق العجينة.

يخلط الحليب الساخن مع القشطة حتى تذوب تماما.

يسكب الخليط فوق العجينة، ثم توضع كريمة الخفق على الوجه.

ترش بسكر بودرة وتدخل الفرن تحت الشواية لمدة 10 دقائق، ثم تقدم ساخنة.

وتعد أم علي من الحلويات الأساسية على المائدة العربية، خاصة في شهر رمضان، لما تتميز به من مذاق شهي وسهولة في التحضير وتنوع في طرق الإعداد.