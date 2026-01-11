وفري فلوسك.. مقادير وطريقة عمل مربى الفراولة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل مربى الفراولة التي يعشقها الكبار والصغار، والتي يمكنك إعدادها في البيت بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك بكمية كبيرة، لتوفير ثمن شراءها جاهزة.

مقادير مربى الفراولة

2.5 كيلو فراولة

نصف كيلو سكر (500 جرام) لكل كيلو فراولة

باكيت “جلي فراوله”، يسهم في عمل قوام ممتاز للمربى

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة زي الجاهزة

1- اغسلي الفراولة جيداً وجففيها من الماء

2- قطعي الفراولة مكعبات، ثم أضيفي السكر على الفراولة، وغلفيها به جيدا، واتركيها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة؛ حتى تحصلي على ماء الفراولة

3- في اليوم التالي أضيفي بودرة الجيلي على الفراولة

4- أضيفي الكمية في وعاء وارفعيه على نار متوسطة

5- أزيلي “الرغاوي البيضاء” من على سطح الفراولة

6- بعد الغليان أضيفي عصرة نصف ليمونة على مربى الفراولة وأطفئي النار

7- اتركيها حتى تبرد، ثم ضعيها في برطمانات نظيفة، واحتفظي بها في الثلاجة.

طريقة عمل مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة في البيت

مقادير مربى الفراولة



- كيلو فراولة

- ½ كيلو سكر

- 3 عيدان قرفة

- ملعقة كبيرة من قشر البرتقال

- ½ عصير ليمونة

خطوات عمل مربى الفراولة

خطوات عمل مربى الفراولة في البيت

- نقوم بتنظيف حبات الفراولة من الأعناق، وتقطيعها إلى أنصاف أو أرباع.

- توضع الفراولة في وعاء عميق ويضاف السكر إلى الخليط ويقلب جيداً حتى تتجانس المكونات.

- يرفع الإناء على النار لمدة ساعة حتى تبدأ ثمار الفراولة بعمل عصير، نقلب المحتوى جيداً ونجعل النار هادئة حتى لا يجف الماء.

- نضيف الليمون وقشر البرتقال والقرفة ونستمر في التقليب، ويترك على النار لمدة نصف ساعة إضافية.

- نستمر في التقليب من حين لآخر؛ حتى لا تلتصق الفراولة في الإناء.

- عندما يجف الماء وتبدأ بالتماسك؛ ترفع من على النار، وتترك حتى تبرد تماماً، وتعبأ فب برطمانات نظيفة.