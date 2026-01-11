قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وفري فلوسك.. مقادير وطريقة عمل مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة
طريقة عمل مربى الفراولة
رشا عوني

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل مربى الفراولة التي يعشقها الكبار والصغار، والتي يمكنك إعدادها في البيت بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك بكمية كبيرة، لتوفير ثمن شراءها جاهزة.

مقادير مربى الفراولة

 

  • 2.5 كيلو فراولة
  • نصف كيلو سكر (500 جرام) لكل كيلو فراولة 
  • باكيت “جلي فراوله”، يسهم في عمل قوام ممتاز للمربى
  • عصير نصف ليمونة
طريقة عمل مربى الفراولة ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط إنتاج متكاملة للمصانع
طريقة عمل مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة زي الجاهزة 

1- اغسلي الفراولة جيداً وجففيها من الماء

2- قطعي الفراولة مكعبات، ثم أضيفي السكر على الفراولة، وغلفيها به جيدا، واتركيها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة؛ حتى تحصلي على ماء الفراولة

3- في اليوم التالي أضيفي بودرة الجيلي على الفراولة 

4- أضيفي الكمية في وعاء وارفعيه على نار متوسطة

5- أزيلي “الرغاوي البيضاء” من على سطح الفراولة 

6- بعد الغليان أضيفي عصرة نصف ليمونة على مربى الفراولة وأطفئي النار

7- اتركيها حتى تبرد، ثم ضعيها في برطمانات نظيفة، واحتفظي بها في الثلاجة. 

طريقة عمل مربى الفراولة | العزومة مع الشيف فاطمة أبو حاتي
طريقة عمل مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة في البيت

مقادير مربى الفراولة


- كيلو فراولة
- ½ كيلو سكر
- 3 عيدان قرفة
- ملعقة كبيرة من قشر البرتقال
- ½ عصير ليمونة

طريقة عمل مربى الفراولة.. زي الجاهزة بتكات الشيف حسن
خطوات عمل مربى الفراولة

خطوات عمل مربى الفراولة في البيت

- نقوم بتنظيف حبات الفراولة من الأعناق، وتقطيعها إلى أنصاف أو أرباع.
- توضع الفراولة في وعاء عميق ويضاف السكر إلى الخليط ويقلب جيداً حتى تتجانس المكونات.
- يرفع الإناء على النار لمدة ساعة حتى تبدأ ثمار الفراولة بعمل عصير، نقلب المحتوى جيداً ونجعل النار هادئة حتى لا يجف الماء.
- نضيف الليمون وقشر البرتقال والقرفة ونستمر في التقليب، ويترك على النار لمدة نصف ساعة إضافية.
- نستمر في التقليب من حين لآخر؛ حتى لا تلتصق الفراولة في الإناء.
- عندما يجف الماء وتبدأ بالتماسك؛ ترفع من على النار، وتترك حتى تبرد تماماً، وتعبأ فب برطمانات نظيفة.

طريقة عمل مربى الفراولة مقادير مربى الفراولة خطوات عمل مربى الفراولة مكونات مربى الفراولة طريقة عمل مربى الفراولة زي الجاهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

حادثة المنيا

أحد أقارب الضحايا: تجاهل قرار منع تحميل الركاب وتحويل الصحرواي لطريق مظلم وراء كارثة المنيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

خبير سياسي: الناتو يواجه أخطر أزمة في تاريخه بسبب سياسات ترامب التوسعية

جانب من الجولة

في ختام الجولة التفقدية بقرى مركز نصر النوبة.. محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يطلعون على جهود تعزيز الشمول المالي وتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأنشطة التصنيع الغذائي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد