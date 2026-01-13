تحرص الأمهات في الشتاء على إعداد الكيك بشكل شبه يومي خاصة وانها من الحلوى المفضلة للجميع ولها العديد من وصفات الكيكة الناجحة ومنها طريقة عمل ماربل كيك المعروفة ب الكيكة الرخامية .

طريقة عمل ماربل كيك

مقادير ماربل كيك

2كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

1 كوب سكر.

3 بيضات كبيرة.

2 ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

3/4 كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى.

نصف كوب ماء ساخن.

ماربل كيك

طريقة عمل ماربل كيك

-ضعي الدقيق المنخول والبيكنج بودر والملح في وعاء

- وفي الخلاط اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط فاتح وكريمي، وضفي البيض مع الاستمرار في الخفق ثم ضيفي الفانيلا.

-ضيفي خليط الدقيق تدريجيًا لخليط الزبدة بالتبادل مع الحليب، وفي كوب صغير اخلطي الكاكاو مع الماء الساخن.

-ضيفي ثلث الخليط للكاكاو، وصبي خليط الفانيلا في الصينية، وضيفي الشوكولاتة بشكل عشوائي متفرق.

استخدمي سكينة لتمريره عبر الخليط بشكل دائري لعمل الشكل المعرف بها "الرخامي"، سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وقومي بدهن صينية الكيك بالزبدة والدقيق وضعي بها ورق واخبزي الكيك لمدة 35-45 دقيقة، واتركي الكيك يبرد في الصينية تماماً.

طريقة عمل ماربل كيك

طريقة عمل ماربل كيك أية حبيب

ما هي مكونات الماكربل كيك؟



3 بيضات

كوب كبير سكر

ثلاث أرباع كوب زبدة ذائبة

كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيلا

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

طريقة عمل ماربل كيك



الطريقة لعمل الماربل كيك



نخفق البيض مع الفانيلا والزيت والحليب والسكر على سرعة عالية في المضرب الكهربائي.



نضيف البيكنج بودر والملح والدقيق للخليط ونخلطه مرة أخرى بسرعة حتى يتجانس جيدا.



نقسم الخليط الى جزئين ونضيف الكاكاو وملعقة من الحليب الى أحدهما ونحرك جيدا حتى يتجانس.



ندهن الصينية بالزيت ونرشها بالدقيق نصب نصف الخليط الأبيض في أسفل الصينية.



نضيف اليه خليط الكاكاو بعشوائية ونداخل الخليطين في بعضهما ومن ثم نسكب الخليط الأبيض المتبقي ونعيد تكرار العملية.



نخبز الكيك في فرن درجة 180 مشتعل من الأسفل فقط وعندما تنضج من الأسفل نشعل الحرارة العلوية حتى تأخذ لونا ذهبيا.