بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة عمل حمص الشام خاصة وأنه من الوصفات الشتوية المميزة المعروف بطعمه اللذيذ ويفضله الكبار والصغار، وتحرص الأمهات على عمل حمص الشام بالطريقة المصرية المشهورة في ليالي الشتاء الباردة . 

ازاي اعمل حمص الشام زي المحلات ؟ 

مقادير حمص الشام 

 2 كوب حمص - بصله - ثوم - 1 طماطم حجم كبير مقطعة مكبعات - فلفل أسمر - كمون - ملح - عصير ليمون

طريقة عمل حمص الشام

- إنقعي الحمص في الماء لمدة ساعتين على الأقل “ يفضل نقعه ليلة كاملة”

  • في حلة على النار ضعي الحمص والبصل والثوم والطماطم  وغطيه بالماء ثم نكهي بالكمون والفلفل الأسمر و أتركيه على النار حتى يستوى تماما ونكهي بالملح ثم صبي الحمص في أكواب

 

طريقة عمل حمص الشام ناديه السيد مكتوبة

  • 2 كوب من الحمص (منقوع لمدة 12 ساعة)
  • 5 أكواب من الماء
  • 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
  • 2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
  • ملعقة كبيرة من الملح
  • ملعقة صغيرة من الشطة (حسب الرغبة)
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
  • عصير ليمون للتزيين

الطريقة 

  • اغسلي الحمص جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل ثم يتم تصفيته.
  • في وعاء كبير، ضعي الحمص المنقوع وأضيفي إليه 5 أكواب من الماء، واتركيه يغلي على نار متوسطة لمدة 60-90 دقيقة أو حتى يصبح الحمص طريًا.
  • بمجرد أن ينضج الحمص، أضيفي عصير الليمون، الكمون، الملح، والشطة (إذا كنتِ تفضلين الطعم الحار)، مع تحريك المزيج جيدًا.
  • في مقلاة صغيرة، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم المفروم واتركيه يحمر قليلًا.
  • ضعي الحمص في الأطباق الصغيرة، ثم ضعي فوقه الثوم المحمر وزينيه بعصير الليمون الطازج.
  • يقدم حمص الشام ساخنًا مع الخبز أو شرائح الليمون.


 

زي المحلات.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات بسيطة – الأسبوع

مقادير حمص الشام بالطريقة المصرية

المقادير

- كوب من الحمص منقوع في الماء لمدة 6-8 ساعات (يفضل نقعه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج).

- 4 أكواب من الماء.
- بصلة متوسطة الحجم ومقطعة إلى قطع صغيرة.

- 2 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

- 3 فصوص ثوم مفروم.

- ملعقة صغيرة من الكمون لإضافة نكهة وتسهيل الهضم.
- ملعقة صغيرة من الملح حسب (الرغبة).

- نصف ملعقة صغيرة من الشطة (اختيارية حسب الرغبة).

- عصير ليمون (حسب الرغبة للتقديم).

طريقة عمل حمص الشام المصري

1- ضعي الحمص في إناء كبيرة وأضيفي الماء وضعيه على نار متوسطة، يُترك ليغلي حتى ينضج الحمص ويصبح طريًا، وقد يستغرق ذلك حوالي ساعة إلى ساعة ونصف، وتأكدي من إزالة أي رغوة تتشكل على السطح أثناء الطهي.

2- بعد أن ينضج الحمص، أضيفي البصل المقطع والطماطم والثوم المفروم، ثم قومي بإضافة الكمون والملح والشطة واتركي الخليط يغلي مرة أخرى لمدة 10-15 دقيقة، حتى تتداخل النكهات.

3- يُقدم حمص الشام ساخنًا في أكواب، ويمكنك إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة منعشة.

طريقة عمل حمص الشام المصري - موضوع

طريقة عمل حمص الشام فاطمة أبو حاتي

https://www.tiktok.com/@cheffatmabuhaty/video/7321057135570259205?is_from_webapp=1&sender_device=pc
طريقة عمل حمص الشام
