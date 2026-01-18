طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة صحية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يعد الكاتشب من أشهر المقبلات التي تدخل في تحضير العديد من الأطعمة خاصة الوجبات السريعة، لذلك تحرص كثير من الأمهات على إعداده في المنزل بدلا من شرائه جاهزا، لضمان السلامة الغذائية وجودة المكونات، وفيما يلي نستعرض أسرع وأسهل طرق عمل الكاتشب في المنزل بمذاق قريب من الجاهز.

المقادير
1 كيلو طماطم
ربع كوب ماء
نصف كوب خل
نصف كوب سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

طريقة التحضير

تقطع الطماطم إلى مكعبات مع إضافة القليل من الماء.
توضع الطماطم في حلة مغطاة على النار لمدة 4 دقائق حتى تغلي.
تخلط الطماطم في الخلاط جيدا ثم تصفى باستخدام مصفاة سلك.
يوضع الخليط المصفى في حلة على النار ويضاف السكر والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والصلصة والخل.
تقلب المكونات جيدا وتترك على النار لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك.
يذاب النشا في قليل من الماء ويضاف إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

طريقة سريعة لعمل الكاتشب مثل الجاهز

المقادير
3 ارباع كوب صلصة طماطم
1 كوب ماء
1 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة كبيرة خل
1 ملعقة كبيرة سكر
ملح
فلفل أسود
بابريكا
ثوم بودرة
بصل بودرة

طريقة التحضير

يوضع النشا المذاب في الماء مع صلصة الطماطم في حلة على النار ويقلب جيدا.
تضاف البابريكا والملح والفلفل الأسود والخل والسكر مع التقليب المستمر.
تترك المكونات حتى تغلي ثم ترفع من على النار بعد الوصول لقوام الكاتشب.
يوضع الكاتشب في زجاجات نظيفة ومحكمة الغلق.

طريقة عمل الكاتشب بمعجون الطماطم

المقادير
5 ملاعق كبيرة معجون طماطم
3 ملاعق كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة ملح
ربع كوب ماء
نصف كوب خل أبيض
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة ونصف ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة ونصف نشا
نصف ملعقة صغيرة دقيق
1 ملعقة كبيرة فلفل حار
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون

طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات جيدا في قدر واحد.
يوضع القدر على النار مع التقليب المستمر حتى الغليان.
يرفع الكاتشب من على النار ويترك ليبرد ثم يحفظ في زجاجة مخصصة.

طريقة عمل الكاتشب بعصير الطماطم

المقادير
3 ملاعق كبيرة سكر
1 كوب عصير طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة نشا
1 ملعقة صغيرة دقيق
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة فلفل أسود
رشة كمون

طريقة التحضير

يوضع عصير الطماطم في قدر على النار حتى الغليان.
تضاف باقي المكونات وتقلب جيدا وتترك لمدة 5 دقائق.
يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد ثم يحفظ في زجاجة محكمة.

