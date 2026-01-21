طريقة عمل البسبوسة الناجحة من أول مرة

رغم سهولة تحضيرها، إلا أن الكثير من النساء يبحثن عن طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات، خاصة وأنها من الوصفات السهلة والسريعة ويحبها الجميع ومناسبة للعزومات والضيوف خاصة في رمضان.

ونقدم لك طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل، مع المقادير المظبوطة؛ لتحصلي على قوم مثالي بأسرار المحلات..

طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة الشيف هالة فهمي



ما هي أسرار البسبوسة الناجحة؟

- اختيار السميد المناسب:

استخدمي السميد الخشن فقط، لأن الناعم يجعل البسبوسة أشبه بالكيك.

- إضافة الزبادي:

يمنح الزبادي كامل الدسم، البسبوسة، طراوة ومذاقاً رائعاً.

- استخدام السمن البلدي:

يعطي قواماً متماسكاً، ويمنع جفاف البسبوسة مقارنة بالزبدة.

- عملية البَسّ:

فرك السميد بالسمن جيداً حتى يتشبع تماماً؛ يعزز نجاح الوصفة.

- إضافة البيكنج بودر:

يساعد على امتصاص الشربات بسرعة.

- رشة ملح:

تضيف توازناً للنكهة، وتسهم في نجاح البسبوسة.



ما هي طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي؟

3 أكواب من دقيق السميد.

2 ملعقة جوز الهند.

1 كوب زبادي بلدي كبير.

1/2 ملعقة بيكنج بودر.

3/4 كوب سمن.

3/4 كوب سكر.

مكونات شربات البسبوسة

2 كوب سكر.

2 كوب ونصف ماء.

نصف ليمونة.

ضعي السميد والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء سويا مع التقليب، وسخني الفرن جيدا على حرارة مرتفعة.

ضعي وعاء به السمن على النار للتسخين ولكن لا تصل للغليان، ثم ضعي عليها الزبادي و السكر مع التقليب ليذوب تماما.

ضعي السمن على خليط السميد مع التقليب حتى ينعم الخليط معك، ثم قومي بدهن صينية بقليل من السمن.

صُبِّي كمية البسبوسة في الصينية وضعيها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما.

أعِدِّي الشربات عن طريق وضع وعاء على النار به السكر والماء مع التقليب، واتركيه حتى يغلي ثم اعصري عليه الليمون واتركيه يغلي حتى يعقد الشربات ويكون جاهزا.

اسكبي الشربات المغلي على البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرة، وقومي بتغطيتها حتى تبرد ثم قدميها.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند

المقادير:

3 أكواب من السميد الناعم.

كوب من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السمن المذاب.

كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

قطر بارد "الشربات".



طريقة التحضير:

1- خلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً.

2- أضيفي السمن إلى ما سبق، وقلبي الخليط جيداً، ثم ضعي السكر والفانيليا، وقلِّبي جيداً.

3- ضعي إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً.

4- تسكب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة.

5- توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.

6- تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

7- تخرج من الفرن، ويصب عليها الشربات البارد، وترش بجوز الهند.