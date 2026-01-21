قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
خدمات

طريقة عمل البسبوسة الناجحة من أول مرة

رشا عوني

رغم سهولة تحضيرها، إلا أن الكثير من النساء يبحثن عن طريقة  عمل البسبوسة مثل المحلات، خاصة وأنها من الوصفات السهلة والسريعة ويحبها الجميع ومناسبة للعزومات والضيوف خاصة في رمضان.

ونقدم لك طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل، مع المقادير المظبوطة؛ لتحصلي على قوم مثالي بأسرار المحلات.. 

أشهى الحلويات الشرقية.. طريقة عمل البسبوسة بالسميد واللبن – الأسبوع
طريقة عمل البسبوسة الشيف هالة فهمي

 


ما هي أسرار البسبوسة الناجحة؟

- اختيار السميد المناسب:

استخدمي السميد الخشن فقط، لأن الناعم يجعل البسبوسة أشبه بالكيك.

- إضافة الزبادي:

يمنح الزبادي كامل الدسم، البسبوسة، طراوة ومذاقاً رائعاً.

- استخدام السمن البلدي:

يعطي قواماً متماسكاً، ويمنع جفاف البسبوسة مقارنة بالزبدة.

- عملية البَسّ:

 فرك السميد بالسمن جيداً حتى يتشبع تماماً؛ يعزز نجاح الوصفة.

- إضافة البيكنج بودر: 

يساعد على امتصاص الشربات بسرعة.

- رشة ملح: 

تضيف توازناً للنكهة، وتسهم في نجاح البسبوسة.

 

طريقة عمل البسبوسة التقليدية بجوز الهند


ما هي طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي؟

 

3 أكواب من دقيق السميد.
2 ملعقة جوز الهند.
1 كوب زبادي بلدي كبير.
1/2 ملعقة بيكنج بودر.
3/4 كوب سمن.
3/4 كوب سكر.
مكونات شربات البسبوسة
2 كوب سكر.
2 كوب ونصف ماء.
نصف ليمونة.

ضعي السميد والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء سويا مع التقليب، وسخني الفرن جيدا على حرارة مرتفعة.

ضعي وعاء به السمن على النار للتسخين ولكن لا تصل للغليان، ثم ضعي عليها الزبادي و السكر مع التقليب ليذوب تماما.

ضعي السمن على خليط السميد مع التقليب حتى ينعم الخليط معك، ثم قومي بدهن صينية بقليل من السمن.

صُبِّي كمية البسبوسة في الصينية وضعيها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما.

أعِدِّي الشربات عن طريق وضع وعاء على النار به السكر والماء مع التقليب، واتركيه حتى يغلي ثم اعصري عليه الليمون واتركيه يغلي حتى يعقد الشربات ويكون جاهزا.

اسكبي الشربات المغلي على البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرة، وقومي بتغطيتها حتى تبرد ثم قدميها.

لعشاق الحلويات.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة - food website

 

طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند

 

المقادير:

3 أكواب من السميد الناعم.
كوب من اللبن الرائب.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
كوب من السمن المذاب.
كوب من جوز الهند.
كوب من السكر.
قطر بارد "الشربات".


طريقة التحضير:

1- خلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً.

2- أضيفي السمن إلى ما سبق، وقلبي الخليط جيداً، ثم ضعي السكر والفانيليا، وقلِّبي جيداً.

3- ضعي إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً.

4- تسكب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة.

5- توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.

6- تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

7- تخرج من الفرن، ويصب عليها الشربات البارد، وترش بجوز الهند.

طريقة عمل البسبوسة نادية السيد

 

