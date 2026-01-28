كاميرا ذكية بلا حدود .. شاومي تعيد تعريف الأمن المنزلي

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق كاميرا الأمن المنزلي الجديدة Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G، التي تقدم مجموعة من الميزات المتقدمة لتأمين المنازل بسهولة ومرونة غير مسبوقة.

ما يميز هذه الكاميرا هو القدرة على العمل بدون الحاجة لشبكة WiFi، بفضل دعم 4G LTE المدمج، مما يسمح للمستخدم بوضع كاميرا شاومي في أي مكان تتوفر فيه تغطية شبكية، ومتابعة البث المباشر عبر تطبيق Mi Home دون القلق بشأن ضعف الشبكة المنزلية أو تكاليف الرواتر الكبيرة.

والأفضل من ذلك، تأتي الكاميرا مع خطة بيانات مجانية غير محدودة للبث عبر التطبيق، مما يلغي الحاجة إلى اشتراكات شهرية أو تكاليف إضافية لمزود الخدمة.

مواصفات كاميرا شاومي Smart Outdoor Camera 4 4G

تأتي الكاميرا مزودة بنظام مزدوج للعدسات، كل منهما بدقة 5 ميجابكسل وفتحة f/1.6، لتقدم زاوية واسعة ولقطات مقربة في الوقت نفسه، هذا يسمح بالتقاط الوجوه، لوحات السيارات، ورصد الحركة عن بعد بجودة 3K.

كاميرا شاومي Smart Outdoor Camera 4 4G

كما زودت الكاميرا بميزة الذكاء الاصطناعي للكشف عن البشر والمركبات لتقليل التنبيهات الخاطئة، بالإضافة إلى الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه للتحدث مع الزوار أو العاملين في التوصيل مباشرة من الهاتف الذكي.

وتتحمل الكاميرا الظروف الخارجية بفضل تصنيف IP66 لمقاومة الماء والغبار، كما تدعم نظام شاومي HyperConnect وميزة Active Defence التي تصدر أصواتا وأضواء تحذيرية عند الحاجة.

يبلغ سعر الكاميرا في الصين 379 يوانا (حوالي 53 دولارا أمريكيا)، وهي تأتي بعد أيام فقط من إطلاق Xiaomi Smart Camera 3 3K.

باختصار، تقدم شاومي كاميرا ذكية جديدة تجعل الأمن المنزلي أسهل، أكثر ذكاء، وأقل اعتمادا على البنية التحتية التقليدية، ما يعكس توجه الشركة نحو الابتكار العملي بأسعار معقولة.