أداء رائد وسعر غير متوقع.. شاومي تكشف عن هاتف ريدمي توربو 5

أكدت شركة ريدمي بالفعل أن سلسلة هواتف ريدمي توربو 5 ستُعلن رسميًا في 29 يناير في الصين.

وقبل الإطلاق، نشرت الشركة صورًا تشويقية جديدة تُلقي مزيدًا من الضوء على طراز توربو 5 ماكس.

وبينما لا تزال الشركة تتكتم على الكشف الكامل، تُساعد هذه التفاصيل الجديدة في رسم صورة أوضح لما يُقدمه طراز ماكس.

هاتف Redmi Turbo 5 Max

تؤكد أحدث التسريبات أن هاتف Redmi Turbo 5 Max سيأتي بشاشة OLED كبيرة من نوع LTPS بحجم 6.83 بوصة ودقة 1.5K.

ويُقال إن الشاشة توفر سطوعًا يصل إلى 3500 شمعة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام الخارجي، كما تدعم تقنية PWM لتعتيم الشاشة بتردد 3840 هرتز لراحة العين أثناء المشاهدة في الإضاءة المنخفضة.

هاتف Turbo 5 Max

أكدت Redmi أيضًا أن الهاتف سيحتوي على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية.

فيما يتعلق بالمتانة، يتميز هاتف Turbo 5 Max بإطار معدني متوسط، بالإضافة إلى تصنيف IP68 وIP69، ما يوفر حماية ضد الغبار والتعرض لضغط الماء العالي.

أما الصوت، فيتم توفيره عبر مكبرات صوت ستيريو متناظرة مزدوجة من طراز 1115F، بينما تشمل تحسينات الاتصال شريحة تحسين الإشارة T1S من Redmi ودعم الاتصال اللاسلكي لمسافات تصل إلى كيلومترات، ما يتيح الاتصال لمسافات طويلة حتى في المناطق النائية.

أما فيما يخص التصوير، فسيعتمد الهاتف على كاميرا أساسية من نوع OmniVision Light Fusion 600 ذات نطاق ديناميكي عالٍ.

كما أكدت الشركة المصنعة توفر خيارات ألوان الأزرق والأبيض والبرتقالي لنسخة Max.

مواصفات هاتف Turbo 5 Max

أكدت شركة ريدمي سابقًا أن هاتف Turbo 5 Max سيعمل بمعالج Dimensity 9500s.

كما سيحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط والشحن العكسي بقوة 27 واط.

ستشمل التشكيلة أيضًا هاتف Redmi Turbo 5 القياسي ، الذي يأتي بسعر أقل قليلاً ضمن هذه الفئة.

من المؤكد أن هذا الطراز سيأتي بشاشة أصغر حجمًا (6.59 بوصة) ويعمل بمعالج Dimensity 8500.

من المتوقع أن تبلغ سعة بطاريته حوالي 8000 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط.

وأكدت Redmi رسميًا توفر اللون الأبيض لهاتف Turbo 5 القياسي، بينما لا تزال تفاصيل الألوان الأخرى غير واضحة.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر نسخة Max حوالي 360 دولارًا أمريكيًا في الصين، ما يشير إلى أن سعر الطراز القياسي قد يبلغ حوالي 300 دولار أمريكي.