أحمد حسن يكشف سر عدم بيع حسام عبد المجيد حتى الآن.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن سر عدم بيع حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك حتى الآن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي.

وكتب احمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"سر عدم بيع حسام عبد المجيد حتى الآن القيمة المالية الضعيفة للعروض التي وصلت له".

توج حسام عبد المجيد لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام بتروجيت في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب فريق بتروجيت، قابلها ناصر منسي مهاجم الزمالك بضربة رأسية، تصدى لها محمد صلاح حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 21، استغل الفلسطيني عدي الدباغ، هجمة مرتدة لصالح نادي الزمالك، ونجح في الانفراد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك ليسجل هدف الزمالك الأول.

وأضاف حسام عبد المجيد الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك فى الدقيقة 37 أمام بتروجيت من ركلة جزاء.