تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك أمام بتروجيت

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة ومحمد إبراهيم ثنائي الفريق خلال مباراة بتروجت التي أقيمت اليوم الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز .

وأكد الجهاز الطبي أن محمد شحاتة اشتكى من آلام في العضلة الضامة، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة، في حين تعرض محمد إبراهيم للإصابة بإجهاد.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة .