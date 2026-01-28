أول رد من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بتروجيت

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة بتروجت اليوم في الدوري كانت صعبة على الفريقين، وشدد على أن فريقه أهدر فوزًا كبيرًا في اللقاء.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" سنحت لنا العديد من الفرص ولم نحسن استغلالها بالشكل الأفضل وسجلنا هدفين فقط، وبتروجت لم يهدد مرمى الزمالك بشكل كبير".

وتابع:" أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه في اللقاء، وكنت أرغب في إراحة محمد إسماعيل ولكن إصابة محمد شحاتة أربكت الحسابات، وحققنا فوزًا مهمًا".

وواصل معتمد جمال:" اللاعبون يتواجدون دائمًا تحت الضغوط لأنهم يلعبون لنادي الزمالك، ومجموعة الناشئين ظهرت بصورة جيدة، ولست قلقًا من الاستعانة ببعض العناصر الشابة في التشكيل الأساسي".

وأضاف المدير الفني:" أحمد فتوح خضع لأشعة لتحديد موقفه من مباراة المصري المقبلة في الكونفدرالية، كما أن عبد الله السعيد عاد للتدريبات مؤخرًا، وخلال الـ 10 أيام المقبلة ستكتمل صفوف الفريق".

وعن عدم مشاركة محمد عواد في لقاء اليوم قال معتمد جمال:" أجريت تغييرات على تشكيل مباراة اليوم في أكثر من مركز، ومصلحة نادي الزمالك هي الأهم، ومن الطبيعي أن يتم تجهيز كل اللاعبين تحسبًا لأي موقف، ومن يخطئ ستتم معاقبته".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.