مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
أول رد من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بتروجيت

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة بتروجت اليوم في الدوري كانت صعبة على الفريقين، وشدد على أن فريقه أهدر فوزًا كبيرًا في اللقاء.
وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" سنحت لنا العديد من الفرص ولم نحسن استغلالها بالشكل الأفضل وسجلنا هدفين فقط، وبتروجت لم يهدد مرمى الزمالك بشكل كبير".

وتابع:" أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه في اللقاء، وكنت أرغب في إراحة محمد إسماعيل ولكن إصابة محمد شحاتة أربكت الحسابات، وحققنا فوزًا مهمًا".
وواصل معتمد جمال:" اللاعبون يتواجدون دائمًا تحت الضغوط لأنهم يلعبون لنادي الزمالك، ومجموعة الناشئين ظهرت بصورة جيدة، ولست قلقًا من الاستعانة ببعض العناصر الشابة في التشكيل الأساسي".
وأضاف المدير الفني:" أحمد فتوح خضع لأشعة لتحديد موقفه من مباراة المصري المقبلة في الكونفدرالية، كما أن عبد الله السعيد عاد للتدريبات مؤخرًا، وخلال الـ 10 أيام المقبلة ستكتمل صفوف الفريق".
وعن عدم مشاركة محمد عواد في لقاء اليوم قال معتمد جمال:" أجريت تغييرات على تشكيل مباراة اليوم في أكثر من مركز، ومصلحة نادي الزمالك هي الأهم، ومن الطبيعي أن يتم تجهيز كل اللاعبين تحسبًا لأي موقف، ومن يخطئ ستتم معاقبته".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

