إعلامي يكشف عن مفاجأة بشأن عودة إبراهيم عادل للدوري المصري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن عودة إبراهيم عادل لنادي بيراميدز مؤكدا إعلانه عن كامل تفاصيل عبر برنامجه في ملعب أون .



وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ؛"بيراميدز خلص الفاخوري و فيه قصة بتقرب إبراهيم عادل من الرجوع.. تفاصيل الحكاية بالليل في ملعب أون ".

وقد فجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" (قد) تتحول وجهة عودة الفاخوري داخل مصر ".



علق إبراهيم عادل نجم الجزيرة الاماراتي ومنتخب مصر، على خروج الفراعنة علي يد السنغال بهدف نظيف في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال إبراهيم عادل “ الحمد لله مش قادر أقولك ايه واللى نقدر نعمله اننا نحاول تاني هنلعب الماتش اللى جاي وهنقدم المباراة القادمة بشكل جيد”.