إبراهيم عبد الجواد : ناصر منسي رافض يخرج لأي فريق

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، عن اقتراب تجديد عقد محمد حمدي مع الزمالك.

وكتب عبد الجواد ، من خلال حسابه الشخصي اكس : " محمد حمدي قريب من تجديد تعاقده مع الزمالك، وناصر منسي رافض يخرج لأي فريق محلي ، لكن بعد اتصال مع كامل أبو علي الدماغ بدأت تلين.



كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن ترحيب نادي الزمالك ببيع اللاعب ناصر منسي وفي انتظار عرضا رسميا من المصري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " الزمالك يرحب ببيع ناصر منسي وينتظر عرضا رسميا من المصري".

وتتجه الأنظار داخل جدران القلعة البيضاء، خلال الساعات المقبلة إلى مستقبل ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ظل حالة من الجدل حول استمراره مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تلقيه عدة عروض محلية، بالتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها النادي على رأسها إيقاف القيد ما يجعل القرار المنتظر بالغ الحساسية والتأثير على شكل الفريق في المرحلة المقبلة.

وتحسم الساعات القليلة المقبلة مصير ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشأن استمراره ضمن صفوف القلعة البيضاء أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تزايد العروض المحلية التي تلقاها اللاعب مؤخرًا.