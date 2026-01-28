قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد : ناصر منسي رافض يخرج لأي فريق

ناصر منسي
ناصر منسي
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، عن اقتراب تجديد عقد محمد حمدي مع الزمالك.

وكتب عبد الجواد ، من خلال حسابه الشخصي اكس : " محمد حمدي قريب من تجديد تعاقده مع الزمالك، وناصر منسي رافض يخرج لأي فريق محلي ، لكن بعد اتصال مع كامل أبو علي الدماغ بدأت تلين.


كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن ترحيب نادي الزمالك ببيع اللاعب ناصر منسي وفي انتظار عرضا رسميا من المصري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " الزمالك يرحب ببيع ناصر منسي وينتظر عرضا رسميا من المصري".

وتتجه الأنظار داخل جدران القلعة البيضاء، خلال الساعات المقبلة إلى مستقبل ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ظل حالة من الجدل حول استمراره مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تلقيه عدة عروض محلية، بالتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها النادي على رأسها إيقاف القيد ما يجعل القرار المنتظر بالغ الحساسية والتأثير على شكل الفريق في المرحلة المقبلة.

وتحسم الساعات القليلة المقبلة مصير ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشأن استمراره ضمن صفوف القلعة البيضاء أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تزايد العروض المحلية التي تلقاها اللاعب مؤخرًا.

ناصر منسي الزمالك بيع ناصر منسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

الاحتلال الاسرائيلي يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلي يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

عراقجي

وزير خارجية إيران: لا يوجد مجال للتفاوض مع أمريكا حاليا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

بالصور

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد