إبراهيم عبد الجواد عن مروان عثمان: لسه قدامه شغل كتير ولكن مبشر

اشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بتألق مروان عثمان من النادي الاهلي في مباراته الأخيرة امام وادي دجلة

وكتب عبد الجواد عبر حسابه الشخصي اكس :" مروان عثمان هو مشروع مهاجم مصر في كأس العالم.. لسه قدامه شغل كتير ولكن أدائه مبشر حتى الآن وكابتن حسام حسن مقتنع بيه

وأحرز مروان عثمان الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي في شباك وادي دجلة في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

ونجح مروان عثمان في تعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من إمام عاشور قابلها بتسديدة رأسية مروان عثمان لتسكن الشباك.

