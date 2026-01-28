إعلامي عن مروان عثمان: إضافة قوية للمنتخب

أشاد الإعلامي خالد بيومي بأداء مروان عثمان، نجم الأهلي الجديد، بعد هدفه الأول في وادي دجلة أمس، الثلاثاء.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي على موقع “إكس”: “أرى أن مروان، مع مرور الوقت، سيكون إضافة قيمة للمنتخب والنادي الأهلي. آمل أن يتمتع بشخصية قوية تمكنه من تحمل الضغوط والنقد، وأن يكون قادرًا على التعامل مع ردود فعل الجماهير، لكي تستفيد الكرة المصرية من مهاجم قوي”.



أحرز مروان عثمان الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي في شباك وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح مروان عثمان في تعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من إمام عاشور، قابلها بتسديدة رأسية مروان عثمان لتسكن الشباك.