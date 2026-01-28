بيراميدز يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الجونة بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي بيراميدز والجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

أحرز أحمد عبد الرسول هدف تقدم الجونة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وتعادل زيكو لبيراميدز في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة فقد بيراميدز نقطتين في صراع قمة الدوري؛ ليتواجد في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما رفع الجونة رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

أحمد الشناوي، محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - فيستون ماييلي.

تشكيل الجونة أمام بيراميدز

محمد علاء - عبد الجواد محمد، خالد صديق، أحمد عبد الرسول، صابر أشرف، حافظ إبراهيم، نور السيد، أحمد جمال إبراهيم، بلال السيد، محمد السيد، علي محمد.