رغم عروض كرواتيا والسعودية| عودة الفاخوري يقترب من الدوري المصري.. ووالده يكشف التفاصيل

كشف برهان الفاخوري، والد النجم الأردني عودة الفاخوري، آخر تطورات مستقبل نجله خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى أكثر من نادٍ داخل وخارج المنطقة العربية.

وأكد برهان الفاخوري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن عودة لم يوقّع حتى الآن لأي نادٍ بشكل رسمي، موضحًا أن اللاعب يمتلك عدة عروض رسمية على الطاولة، من بينها عرضان من أندية في الدوري الكرواتي، إلى جانب اهتمام واضح من أندية أخرى.

وأشار إلى أن جميع الأطراف الراغبة في التعاقد مع اللاعب أبدت استعدادها لدفع قيمة الشرط الجزائي، لافتًا إلى أن أعلى عرض مادي وصل لعودة الفاخوري كان من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح والد اللاعب أن رغبة عودة الشخصية تميل بشكل واضح إلى خوض تجربة جديدة في الدوري المصري، حيث يرى أنها محطة مهمة في مسيرته الاحترافية وتمنحه فرصة للظهور بشكل أقوى على المستوى العربي والإفريقي.

واختتم برهان الفاخوري تصريحاته بالتأكيد على أن نسبة انتقال اللاعب إلى أحد أندية الدوري المصري وصلت إلى 99.9%، مشددًا على أن الإعلان الرسمي بات مسألة وقت فقط، في انتظار حسم التفاصيل النهائية واختيار العرض الأنسب لمسيرة اللاعب في المرحلة المقبلة.