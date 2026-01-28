إعلامي شهير : وجهة عودة الفاخوري تتحول داخل مصر

فجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" (قد) تتحول وجهة عودة الفاخوري داخل مصر ".



من جانبه كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر برنامجه «قهوة فايق» المذاع على قناة «MBC Masr 2»، عن التفاصيل الكاملة التي حسمت انتقال الموهبة الأردنية عودة الفاخوري إلى نادي بيراميدز، بعد منافسة تفاوضية قوية مع النادي الأهلي استمرت خلال الفترة الماضية، وشهدت اختلافًا واضحًا في الرؤى الفنية والمالية بين الطرفين

الصراع المالي يحسم المعركة

أوضح فايق أن الأهلي أجرى تقييمًا فنيًا دقيقًا للاعب، وانتهى إلى تحديد سقف مالي للصفقة يتناسب مع كونه لاعبًا واعدًا للمستقبل، وليس عنصرًا أساسيًا في الوقت الحالي.

في المقابل، تعامل بيراميدز مع الفاخوري باعتباره مشروع نجم جاهز للدخول سريعًا في التشكيل، ما انعكس على عرض مالي أعلى وأكثر مرونة. تمسك الأهلي بعرضه دون زيادة، بينما نجح بيراميدز في التفوق ماليًا، ليكسب جولة المفاوضات.