دراما رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل صحاب الأرض

طرح المنتج أحمد طارق، البوستر الدعائي لمسلسل “صحاب الأرض”، بطولة النجمين منة شلبي وإياد نصار، والمقرر طرحه في ماراثون دراما رمضان 2026.

مسلسل صحاب الأرض، يقدم قصة حب تولد في غزة، في قلب العنف والدمار، إذ يتحول الأمل إلى سلاح أخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

أبطال مسلسل صحاب الأرض

المسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

وتشارك كيرا في المسلسل مع النجمين منة شلبي وإياد نصّار، إلى جانب مجموعة كبيرة أخرى من النجوم من أنحاء العالم العربي، من بينهم آدم البكري، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.

مشاركة الفنانة كيرا فى مسلسل صحاب الأرض

وسبق أن تحدثت الفنانة “كيرا” عن مشاركتها في مسلسل صحاب الأرض، في بيان صحفي، قائلة: "سعيدة ومتحمسة بمشاركتي في الدراما المصرية لأول مرة، من خلال مسلسل يوثق قصة مؤثرة، في ظل ظروف حرب قاسية شاهدها العالم في بث حي وانتفض لها".

وأضافت: "متحمسة للعمل مع نخبة من نجوم الوطن العربي، وعلى رأسهم منة شلبي وإياد نصار، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام".