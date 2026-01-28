قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
أخبار البلد

الحكومة: معارض «أهلاً رمضان» ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية

رئيس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026؛ وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، تجري متابعة الاستعدادات الخاصة بهذا الشهر الفضيل، مُضيفاً أن الأسواق تشهد حالياً استقراراً ملحوظاً ووفرة في مختلف السلع، مشدداً على ضرورة تقديم عروضٍ ترويجية متنوعة؛ بما يسهم في إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة؛ بما يضمن استدامة استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

ووجّه رئيس الوزراء باستمرار المتابعة الميدانية للمنافذ والمعارض كافة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية؛ لضمان نجاح منظومة توفير السلع وانتظام عملها بكفاءة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا مفصلًا تضمن محاور الخطة الشاملة للوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم 1447هـ / 2026م؛ والتي تستهدف تحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية، وأسعار مخفضة.

وأكد وزير التموين أن معارض «أهلاً رمضان» ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، مشيرًا إلى التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بيسر وسهولة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل معارض «أهلاً رمضان»، إلى جانب كميات متنوعة من السلع الغذائية الأخرى؛ مع استمرار صرف السلع التموينية الشهرية للمواطنين عبر البطاقات التموينية بانتظام ودون أي تأثر.

كما أشار الوزير إلى توفير كميات كبيرة من «ياميش رمضان»، تشمل قمر الدين والبلح والزبيب، فضلاً عن كميات إضافية من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة؛ بما يلبي احتياجات الأسر المصرية طوال شهر رمضان المعظم.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التموين أنَّ الخطة تتضمن إقامة 146 شادراً على مستوى محافظات الجمهورية، اعتباراً من شهر فبراير 2026 وحتى حلول شهر رمضان المعظم؛ وذلك بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية - ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ووزارة التنمية المحلية، والسادة المحافظين، والغرف التجارية، وبحد أدنى خمسة شوادر في كل محافظة.

كما تشمل الخطة مشاركة 31 شركة غذائية تابعة للوزارة بمعارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات، حيث يجري الإعداد للمعرض الرئيسي المقرر إقامته خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2026، إلى جانب معارض رئيسية أخرى في عدد من المواقع بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

واستكمالاً لمحاور خطة الوزارة لزيادة المعروض من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المعظم، وبالتوازي مع الجهود التي تبذلها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار التعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، جرى حتى الآن افتتاح 123 معرضاً و73 شادراً على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليًا افتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا بمختلف المحافظات؛ بما يسهم في التوسع في منافذ بيع السلع، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المعظم.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق، أنَّ الوزارة ستقوم بتجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية وفق ثلاثة نماذج متنوعة، تضم ما بين 12 إلى 15 صنفاً من السلع الأساسية؛ وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، اعتباراً من مطلع فبراير 2026، فضلاً عن طرح كوبونات مشتريات بفئات متنوعة؛ لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وأكد وزير التموين أنَّ هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسواق قبل حلول شهر رمضان المعظم وأثنائه؛ بما يعزز منظومة الأمن الغذائي، ويدعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما أكد الدكتور شريف فاروق، أنَّ الوزارة ستكثف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان المعظم، عبر أجهزة الرقابة التموينية ومديريات التموين بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لمتابعة انتظام العمل بالمعارض والشوادر، والتأكد من توافر السلع بالكميات المقررة وجودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالأسعار ونسب التخفيضات المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

كما شهد الاجتماع استعراض أرصدة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث أكدت المؤشرات كفايتها ومأمونيتها تماماً.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع الغذائية الأساسية في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية؛ مع التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، ونسب التخفيضات المقررة، وجودة السلع المطروحة للمواطنين.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل الجهات المعنية، وعلى رأسها المحافظات والغرف التجارية؛ لضمان انتظام عمل معارض وشوادر شهر رمضان بكفاءة، والتدخل الفوري حال رصد أي معوقات أو ممارسات احتكارية، بما يحقق استقرار الأسواق.

