قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
آيات تحصين النفس.. عبادات أوصى بها النبي تحميك من كل مكروه
في اليوم العالمي لداء الكلب.. كل ما تود معرفته عن المرض وفيروس RABV
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المنوفي يطالب بمراعاة هذا الأمر عند فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر

سكر- صورة أرشيفية
سكر- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التوجه الحكومي لفرض ضريبة متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الصحة العامة، وهو هدف نبيل يستحق الدعم، لكنه يحتاج إلى تطبيق متوازن يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المنوفي في بيان صحفي إننا ندعم أي خطوة تسهم في تعزيز وعي المستهلك وتشجيع نمط حياة صحي، لكن من المهم أن يتم تطبيق الضريبة بطريقة مدروسة لا تُحمّل المواطن أعباء إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تكلفة المنتجات

وأضاف أن الضريبة المقترحة ستؤثر على تكلفة عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية اليومية، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مما يتطلب التنسيق المسبق مع المصنعين والتجار، وإعطائهم فرصة لتوفيق الأوضاع تدريجيًا، سواء عبر تخفيض نسب السكر أو تطوير بدائل صحية.

وأشار المنوفي إلى أن القرار قد يكون له أثر مؤقت على حجم المبيعات في بعض القطاعات، لكنه قد يفتح في المقابل فرصًا جديدة في سوق المنتجات الصحية، إذا تم تنفيذه بطريقة عادلة ومتدرجة.

واختتم تصريحه مؤكدًا على أهمية الحوار المجتمعي قبل تفعيل أي قرارات مؤثرة، لضمان توازن حقيقي بين حماية صحة المواطن من جهة، والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك من جهة أخرى.

ضريبة السكر الصحة العامة السكر حجم المبيعات المنتجات الصحية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

القرض من أجل الزواج

حكم القرض للزواج.. اعرف رأي الشرع في الاستدانة لإكمال نصف الدين

الصلاة

حكم العجز عن استقبال القبلة للصلاة.. اعرف التصرف الشرعي

الزكاة

هل يجوز إخراج أموال الزكاة في بناء مسجد جديد؟.. الإفتاء يوضح

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد