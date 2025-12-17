بسبب خلافات مالية.. إحالة المُتهمين بقتـ.ـل شاب في العباسية للجنايات

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم في العباسية، بسبب 5 آلاف جنيه، للمحاكمة الجنائية .



تفاصيل الواقعة

تلقي قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء بدني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأنهم كانوا يحاولون فقط "تأديبه" ودفعه للسداد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.